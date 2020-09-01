魏德聖《臺灣三部曲》場景動工　陳其邁：倍感榮焉

昨日國民黨革實院院長羅智強遞交「公投綁大選」連署書吃閉門羹，現場民眾及國民黨議員不滿市府的應對，到場的三位市議員更揚言10月議會開議要讓事長走著瞧。
對此陳其邁表示，陳情時剛好我們幾個首長都不在家，很抱歉，沒有辦法好好的來接待、聆聽他們的意見，整個陳情的程序也責成研考會還有相關的同仁檢討，因為他們都按照過去的SOP在處理，其實應該要能夠更靈活，昨天就是禮貌性的拜會議長、副議長，聆聽他們的意見。
對於藍營的陳情內容，陳其邁則重申，我們現在已經豬肉可以外銷，口蹄疫已經順利的拔針，也不是這個非洲豬瘟的疫區，所以我們有非常強的競爭力，早上已請農業局就豬肉肉品標示要立刻來進行整個分流管理，容許量查驗的抽驗比例必須增加。
另一方面，昨天亦已責令農業局長參加了六場的座談會，跟我們豬農搜集相關意見，從整個生產設備，到整個包括輔導豬農在相關的技術，或怎樣能夠更符合民眾吃豬肉的這些習慣，怎樣來加強促銷我們的國產豬，我也請農業局全面性來處理。
高雄失聯少女今尋獲，陳其邁指出，市政會議前警察局長劉柏良就說找到人了，讓大家也稍微寬心，他也已跟警政署署長陳家欽通電話，希望能夠把這個案子查清楚，這案件顯然沒有那麼單純，到底案情如何？是否有其他共犯？過去是不是有其他的受害者？也請教育局謝文斌局長協助，未來怎麼樣來輔導學生，會好好處理。
知名導演魏德聖籌拍《臺灣三部曲》系列電影「火焚之軀」，今日於高雄南星計畫區內宣告電影正式開工，市長陳其邁特別前往現場致意打氣，他也用市長及高雄人的身分，向導演魏德聖表達感謝，身為臺灣人不能不知道臺灣史，過去魏導演拍攝作品如《KANO》也有到高雄取景，此次，由高雄市府提供場地，身為市長他倍感榮焉，他也請文化局、海洋局大力協助拍片。