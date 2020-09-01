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魏德聖《臺灣三部曲》場景動工　陳其邁：倍感榮焉

記者鄭婷襄/高雄報導
calendar_today2020-09-01 16:45:16

▲高雄市長陳其邁今（1）下午則到南星計畫區參加魏德聖導演《臺灣三部曲》系列電影「火焚之軀」電影場景的建工儀式。（圖／記者鄭婷襄攝，2020.09.01）
▲高雄市長陳其邁今（1）下午則到南星計畫區參加魏德聖導演《臺灣三部曲》系列電影「火焚之軀」電影場景的建工儀式。（圖／記者鄭婷襄攝，2020.09.01）
高雄市長陳其邁今（1）日主持市政會議，會中關心創業基地營運現況，並請羅達生副市長督導包括經發局、文化局、青年局等新創基地這些資源跟平台，為文創商品跟服務創造更多機會，下午則到南星計畫區參加魏德聖導演《臺灣三部曲》系列電影「火焚之軀」電影場景的搭建動工儀式。

昨日國民黨革實院院長羅智強遞交「公投綁大選」連署書吃閉門羹，現場民眾及國民黨議員不滿市府的應對，到場的三位市議員更揚言10月議會開議要讓事長走著瞧。

對此陳其邁表示，陳情時剛好我們幾個首長都不在家，很抱歉，沒有辦法好好的來接待、聆聽他們的意見，整個陳情的程序也責成研考會還有相關的同仁檢討，因為他們都按照過去的SOP在處理，其實應該要能夠更靈活，昨天就是禮貌性的拜會議長、副議長，聆聽他們的意見。

對於藍營的陳情內容，陳其邁則重申，我們現在已經豬肉可以外銷，口蹄疫已經順利的拔針，也不是這個非洲豬瘟的疫區，所以我們有非常強的競爭力，早上已請農業局就豬肉肉品標示要立刻來進行整個分流管理，容許量查驗的抽驗比例必須增加。

另一方面，昨天亦已責令農業局長參加了六場的座談會，跟我們豬農搜集相關意見，從整個生產設備，到整個包括輔導豬農在相關的技術，或怎樣能夠更符合民眾吃豬肉的這些習慣，怎樣來加強促銷我們的國產豬，我也請農業局全面性來處理。

高雄失聯少女今尋獲，陳其邁指出，市政會議前警察局長劉柏良就說找到人了，讓大家也稍微寬心，他也已跟警政署署長陳家欽通電話，希望能夠把這個案子查清楚，這案件顯然沒有那麼單純，到底案情如何？是否有其他共犯？過去是不是有其他的受害者？也請教育局謝文斌局長協助，未來怎麼樣來輔導學生，會好好處理。

▲導演魏德聖籌拍《臺灣三部曲》系列電影「火焚之軀」，今天正式啟動南星計畫區電影場景的搭建工程，將重現近400年前西拉雅部落「麻豆社」的真實樣貌。（圖／記者鄭婷襄攝，2020.09.01）
▲導演魏德聖籌拍《臺灣三部曲》系列電影「火焚之軀」，今天正式啟動南星計畫區電影場景的搭建工程，將重現近400年前西拉雅部落「麻豆社」的真實樣貌。（圖／記者鄭婷襄攝，2020.09.01）
知名導演魏德聖籌拍《臺灣三部曲》系列電影「火焚之軀」，今日於高雄南星計畫區內宣告電影正式開工，市長陳其邁特別前往現場致意打氣，他也用市長及高雄人的身分，向導演魏德聖表達感謝，身為臺灣人不能不知道臺灣史，過去魏導演拍攝作品如《KANO》也有到高雄取景，此次，由高雄市府提供場地，身為市長他倍感榮焉，他也請文化局、海洋局大力協助拍片。

關鍵字

陳其邁 羅智強 魏德聖 臺灣三部曲 南星計畫區

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