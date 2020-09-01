運彩發行條例修法公聽會　首站台中登場討論熱烈

運動彩券發行銀行一屆十年，第二屆運動彩券發行將於112年屆期，為妥善辦理第三屆發行機構甄選，體育署委託台灣科技大學台灣彩券與博彩研究中心，北中南巡迴舉辦「運動彩券發行條例修法公聽會」，首場在台中中興大學登場，與會人員討論熱烈，尤以反對虛擬賽事列為投注標的聲浪高漲。

公聽會由台科大副校長劉代洋主持，教育部體育署副署長林哲宏出席傾聽各界意見，劉代洋表示，公聽會主要就6月10日立法院會議修正「運動彩券以及通過的4項附帶決議」，希望廣泛聽取彩券工（公）協會團體代表、運彩券券從業人員及亞奧運各單項運動協會代表的意見，以供體育署修法參考，全省將分北中南巡迴舉辦三場。





公聽會邀集產官學界代表參與，主要針對三項議題進行討論，包括「評估將虛擬賽事列為投注標的的可行性」、「訂定發行損失、賠償責任準金之比率下限及至發行期間屆滿未支付款之處理」，第三案是檢討「運動彩券經銷商體育運動專業知識認定標準」。





會中，針對「評估將虛擬賽事列為投注標的可行性」討論熱烈，正反意見都有，運彩經銷商陳坤財堅決反對，指出運動彩券顧名思義，就該以運動賽事結果做為投注標的，採用虛擬賽事有違運彩精神，也將扼殺公益彩券商生機，痛陳教育部閉門造車，未知會財政部即提此傷害弱勢團體之議。





另運動彩券經銷商同業公會理事長何昱奇，則針對「管銷費用未支付款之處理」發表意見，主張「取之經銷商，用於經銷商」，既然管銷費用，是由經銷商8%傭金降至6.25%中支應，可以說是經銷商的辛苦錢，若沒有用完，應當發還給經銷商，或做為整體宣導行銷用，提升運動彩券發行量，不該全部充公，否則對經銷商不公平。





對此議題有不同看法的劉代洋，則提出另一個選項，認為管銷費用不該「當屆清算」，應該留給下一屆運用，以防類似新冠肺炎等天災人禍發生時，新接手機構沒有足夠經費紓困或應變。



