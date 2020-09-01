影／91路口安全大執法首日　一上午闖紅燈罰單共328件

警政署從9月1日起展開為期1個月的全國路口安全大執法，彰化縣察局在全縣77個路口執行取締，其中單是在彰化市彰化基督教院前的旭光路前，就開了20多張罰單，最多的是違反「未禮讓行人優先通行」，可處1200元至3600元。
警察局交通隊長林世明指出，9月1日起「路口安全大執法」主要針對易肇事路口，規劃編排違規攔查勤務，執法重點項目為「汽機車不停讓行人」、「車輛轉向不暫停讓行人優先通行」、「汽機車闖紅燈及紅燈右轉」、「行人未依規定行走行人穿越道及未依標誌、標線、號誌指示指揮穿越道路」等。
林世明舉例說，汽機車遇有行人在行人穿越道上不停讓行人先行，取締原則以汽車在行人穿越道上以距離行人行進方向1個車道寬（約3公尺）以內及前懸已進入行人穿越道上為取締認定基準，警方攔查取締時會採全程錄影，呼籲用路人確實遵守道路交通規則，行經路口減速慢行，遇有行人多停讓，行人行走行人穿越道線上，不要違規闖越道路，減少事故發生，共同維護道路交通安全。
根據統計指出，2020年彰化縣內發生路口交通事故計1萬1872件，占全般交通事故發生近5成，其中路口發生死亡交通事故計47件、造成49人死亡，路口肇事原因以「未依規定讓車」最多、「違反號誌管制或指揮」次多。
交通隊說，由於很多駕駛人平時沒有禮讓行人習慣，也不知道這樣會被處罰，就辯說，「法律有這樣規定嗎？」員警就背出法條規定，有駕駛人仍不服氣地說「那麼多違規停車不去抓？卻只會來作秀」，讓員警啼笑皆非。
交通隊說，統計至今12時全縣計取締告發415件，其中汽機車不停讓行人11件、車輛轉向不暫停讓行人47件、闖紅燈328件、行人違規29件。