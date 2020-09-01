影／91路口安全大執法首日　一上午闖紅燈罰單共328件

全國「路口安全大執法」上路，彰化縣警局今（1）日動用115名警力在全縣77個路口大執法，其中行人及車輛甚多的彰化市旭光路彰化基督教醫院前更列為重點路口，有不少汽機車駕駛轉彎時誤闖行人穿越道，未讓行人優先通行遭開單，遭開罰的駕駛一臉無奈，有人氣到飆罵是作秀。

警政署從9月1日起展開為期1個月的全國路口安全大執法，彰化縣察局在全縣77個路口執行取締，其中單是在彰化市彰化基督教院前的旭光路前，就開了20多張罰單，最多的是違反「未禮讓行人優先通行」，可處1200元至3600元。

警察局交通隊長林世明指出，9月1日起「路口安全大執法」主要針對易肇事路口，規劃編排違規攔查勤務，執法重點項目為「汽機車不停讓行人」、「車輛轉向不暫停讓行人優先通行」、「汽機車闖紅燈及紅燈右轉」、「行人未依規定行走行人穿越道及未依標誌、標線、號誌指示指揮穿越道路」等。

▲警政署從9月1日起展開為期1個月的全國路口安全大執法，彰化縣察局在全縣77個路口執行取締。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.01）

林世明舉例說，汽機車遇有行人在行人穿越道上不停讓行人先行，取締原則以汽車在行人穿越道上以距離行人行進方向1個車道寬（約3公尺）以內及前懸已進入行人穿越道上為取締認定基準，警方攔查取締時會採全程錄影，呼籲用路人確實遵守道路交通規則，行經路口減速慢行，遇有行人多停讓，行人行走行人穿越道線上，不要違規闖越道路，減少事故發生，共同維護道路交通安全。

根據統計指出，2020年彰化縣內發生路口交通事故計1萬1872件，占全般交通事故發生近5成，其中路口發生死亡交通事故計47件、造成49人死亡，路口肇事原因以「未依規定讓車」最多、「違反號誌管制或指揮」次多。

▲有不少汽機車駕駛轉彎時誤闖行人穿越道，未讓行人優先通行遭員警開單。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.01）

交通隊說，由於很多駕駛人平時沒有禮讓行人習慣，也不知道這樣會被處罰，就辯說，「法律有這樣規定嗎？」員警就背出法條規定，有駕駛人仍不服氣地說「那麼多違規停車不去抓？卻只會來作秀」，讓員警啼笑皆非。

交通隊說，統計至今12時全縣計取締告發415件，其中汽機車不停讓行人11件、車輛轉向不暫停讓行人47件、闖紅燈328件、行人違規29件。