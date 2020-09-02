影／三胞胎準大學生　婦產科送「三倍券」當獎學金

19年前陳媽媽因輸卵管堵塞，一直無法受孕，接受人工生殖治療終於順利懷孕，但前前後後經過7次的腹部抽水，每次抽水都2千CC，簡直全身換血4次，有時候三更半夜來掛急診，有次在接近中秋節的時候大出血，蔡鋒博醫師趕快收住院安胎，陳姓夫妻當年想要三胞胎減一胎成為雙胞胎，醫師看太太身高夠高，於是建議他們可以考慮一次生三個，他們評估後也同意，但這也加重了家裡經濟的負荷。
蔡鋒博指出，台灣人口負成長，據統計新生兒每18個中，就有1個是試管嬰兒，對於試管嬰兒的比重日益增加，建議政府應適當補助接受人工生殖的對象，以改善台灣出生率過低的問題，也化解國安危機現象。
蔡鋒博說，當時才28歲婦女，因輸卵管阻塞到多家醫院接受試管嬰兒治療都失敗，轉到診所治療後，順利懷上三胞胎，經評估婦女體質健康，建議不減胎，並再轉介到彰基醫院接受產檢照護，順利的生下二男一女，如今三名孩子長大了，分別考進嘉義大學、中正大學及大葉大學，開學前夕，陳姓夫妻帶著他們回診所和醫護人員一起分享這份喜悅。
蔡鋒博指出，現在的再婚人口多，這些婦人再婚前曾結紮或是現在年紀已大，想再懷孕就需接受人工生殖治療，經濟條件較差的，負擔不起就放棄了，因此建議政府應適時予以補助，將有助改善台灣新生兒出生率問題。
蔡鋒博說，這18年當中果真發生多少育兒酸甜苦辣，一口氣三個大學生想必父母一定很驕傲，陳姓夫妻當年送給蔡醫師一個「醫術精湛、博愛為仁」的金箔匾額；這一次陳姓夫妻及三位準大學生提著寫著「厚德精術」的金葫蘆感謝博元婦產科醫療團隊，蔡鋒博連忙送上三份「三倍券」當獎學金，勉勵他們未來能成為的國家棟樑。
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