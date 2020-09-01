魏德聖《臺灣三部曲》　高雄南星計畫區打造四百年前部落

由魏德聖導演籌拍的《臺灣三部曲》系列電影，將耗資臺灣影史最高拍攝成本40億打造，首個場景的動工就落腳在高雄南星計畫區，將重現近400年前西拉雅部落「麻豆社」的真實樣貌，為了明年8月能夠順利開拍，今（1）日正式啟動南星計畫區電影場景的搭建工程，宣告電影正式開工。



▲電影場景的搭建工程將重現近400年前西拉雅部落『麻豆社』的真實樣貌。（圖／高市文化局提供） 魏德聖說明，選在高雄南星計畫區，主要是因為南星計畫區的地形和場地狀況，完全符合可以搭建成《臺灣三部曲》主要場景—西拉雅聚落「麻豆社」的樣貌；近兩公頃的西拉雅部落，搭建超過30間以上，主要由竹子、木材和茅草搭建的西拉雅人房屋，另外還包含教堂、穀倉、集會所、作業處等，並種植多種400年前嘉南平原上的植栽，如莿桐樹、林投樹、芭蕉樹、檳榔樹、椰子樹等，真實還原西拉雅人部落生活的種種樣貌；為了最自然且真實的還原，麻豆社場景的植被、林木都需要時間自然生長，因此才將搭景的時間拉到近一年前就開始動土打造。





高雄市長陳其邁表示，「魏德聖導演醞釀20年，這麼龐大的《臺灣三部曲》電影計畫，除了要一次拍攝三部電影，更要把400年前的臺灣躍上世界舞台，讓臺灣人更知道這段故事和歷史，高雄市政府當然是全力支持配合，台灣人要能真正的了解台灣的過去，才能立足現在，放眼未來。」



