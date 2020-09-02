影／難纏的慢性骨髓炎　高壓氧治療可促進血管新生

慢性骨髓炎是開放性骨折常見併發症，也是治療棘手的疾病，76歲的張女士2年多前嚴重車禍經各種相關手術後，卻併發慢性骨髓炎，衛福部彰化醫院骨科醫師，同時也是高壓氧中心主任的陳柏辰，為張女士申請了健保的高壓氧治療，10多次的治療後，現在已能行走如常，精氣神都轉好。

▲高壓氧能夠加強側肢循環生成，加速傷口癒合、帶入更多抗生素到達感染周邊，高濃度氧氣也能直接殺菌、加強白血球的殺菌功能。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.02）

陳柏辰醫師說，骨髓炎就是骨骼受到微生物感染所導致的發炎反應，是開放性骨折或骨科手術後常見的併發症之一

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可引起骨髓炎的致病微生物包括，化膿性細菌、結核桿菌和黴菌，在台灣還是化膿性細菌引起的骨髓炎居多。

▲張女士右小腿併發慢性骨髓炎加上骨折不癒合。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.02）

張女士2年多前騎機車撞上電線桿，右小腿開放性粉碎性骨折，好不容易熬過了清創手術、皮瓣移植手術、髓內骨釘手術，後來卻又不幸併發慢性骨髓炎加上骨折不癒合，為了治療骨髓炎，她吃了一整年的抗生素，吃到胃腸不適、全身倦怠，整個人都消瘦了，還需要靠輪椅與助行器才能行動。

陳柏辰指出，慢性骨髓炎是開放性骨折或骨科手術後常見的併發症之一，主要是細菌感染深入骨髓後，未能及時清除，導致細菌在骨髓的巢狀結構內建立根據地，由於細菌感染已經破壞骨骼血流循環，引發局部缺氧長出疤痕組織，所以正常免疫細胞與抗生素無法深入感染核心，導致感染只能暫時壓抑、無法根除，是很棘手的疾病。

陳柏辰說，病患一旦患上慢性骨髓炎，長年都受此病侵擾，長期傷口不癒合、流膿、紅腫熱痛，甚至造成肢體失能，張女士即是如此，他為張女士申請了健保的高壓氧治療，進行每週3次、每次1小時的治療，在10多次之後，張女士就已經可以自己牽機車、騎機車，獨自來院接受高壓氧治療，生活自理能力大大提升。

▲衛福部彰化醫院3座高壓氧艙。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.02）

陳柏辰也說，高壓氧能夠加強側肢循環生成，加速傷口癒合、帶入更多抗生素到達感染周邊，高濃度氧氣也能直接殺菌、加強白血球的殺菌功能，甚至能加強抗生素的殺菌力，對於慢性骨髓炎有莫大助益，因此被列入了健保高壓氧有條件給付的治療項目。