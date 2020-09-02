NOWnews 今日新聞 navigate_next 地方

影／難纏的慢性骨髓炎　高壓氧治療可促進血管新生

記者陳雅芳／彰化報導
calendar_today2020-09-02 10:04:12

▲衛福部彰化醫院引進高壓氧治療艙，藉由高壓氧治療，促進血管新生及增強抗生素的殺菌能力，對於慢性骨髓炎有莫大助益。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.02）
▲衛福部彰化醫院引進高壓氧治療艙，藉由高壓氧治療，促進血管新生及增強抗生素的殺菌能力，對於慢性骨髓炎有莫大助益。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.02）
慢性骨髓炎是開放性骨折常見併發症，也是治療棘手的疾病，76歲的張女士2年多前嚴重車禍經各種相關手術後，卻併發慢性骨髓炎，衛福部彰化醫院骨科醫師，同時也是高壓氧中心主任的陳柏辰，為張女士申請了健保的高壓氧治療，10多次的治療後，現在已能行走如常，精氣神都轉好。

▲高壓氧能夠加強側肢循環生成，加速傷口癒合、帶入更多抗生素到達感染周邊，高濃度氧氣也能直接殺菌、加強白血球的殺菌功能。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.02）
▲高壓氧能夠加強側肢循環生成，加速傷口癒合、帶入更多抗生素到達感染周邊，高濃度氧氣也能直接殺菌、加強白血球的殺菌功能。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.02）
陳柏辰醫師說，骨髓炎就是骨骼受到微生物感染所導致的發炎反應，是開放性骨折或骨科手術後常見的併發症之一可引起骨髓炎的致病微生物包括，化膿性細菌、結核桿菌和黴菌，在台灣還是化膿性細菌引起的骨髓炎居多。

▲張女士右小腿併發慢性骨髓炎加上骨折不癒合。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.02）
▲張女士右小腿併發慢性骨髓炎加上骨折不癒合。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.02）
張女士2年多前騎機車撞上電線桿，右小腿開放性粉碎性骨折，好不容易熬過了清創手術、皮瓣移植手術、髓內骨釘手術，後來卻又不幸併發慢性骨髓炎加上骨折不癒合，為了治療骨髓炎，她吃了一整年的抗生素，吃到胃腸不適、全身倦怠，整個人都消瘦了，還需要靠輪椅與助行器才能行動。

陳柏辰指出，慢性骨髓炎是開放性骨折或骨科手術後常見的併發症之一，主要是細菌感染深入骨髓後，未能及時清除，導致細菌在骨髓的巢狀結構內建立根據地，由於細菌感染已經破壞骨骼血流循環，引發局部缺氧長出疤痕組織，所以正常免疫細胞與抗生素無法深入感染核心，導致感染只能暫時壓抑、無法根除，是很棘手的疾病。

陳柏辰說，病患一旦患上慢性骨髓炎，長年都受此病侵擾，長期傷口不癒合、流膿、紅腫熱痛，甚至造成肢體失能，張女士即是如此，他為張女士申請了健保的高壓氧治療，進行每週3次、每次1小時的治療，在10多次之後，張女士就已經可以自己牽機車、騎機車，獨自來院接受高壓氧治療，生活自理能力大大提升。

▲衛福部彰化醫院3座高壓氧艙。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.02）
▲衛福部彰化醫院3座高壓氧艙。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.02）
陳柏辰也說，高壓氧能夠加強側肢循環生成，加速傷口癒合、帶入更多抗生素到達感染周邊，高濃度氧氣也能直接殺菌、加強白血球的殺菌功能，甚至能加強抗生素的殺菌力，對於慢性骨髓炎有莫大助益，因此被列入了健保高壓氧有條件給付的治療項目。

 

關鍵字

慢性骨髓炎 高壓氧 開放性骨折 併發症 彰化醫院 化膿性細菌

延伸閱讀

NOW民調中心

用了才知道好的產品！小資女愛用髮品大調查

用了才知道好的產品！小資女愛用髮品大調查

繼續作答
您覺得誰沒入圍55屆金鐘獎是最大遺珠？

您覺得誰沒入圍55屆金鐘獎是最大遺珠？

繼續作答
warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽