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中市府興建興中停車場　議員：獨漏公所未設電梯

記者柳榮俊/台中報導
calendar_today2020-09-02 14:36:35

▲興建興中停車場，議員江肇國指出，規劃設計圖上發現，獨漏鄰近中區公所和大誠分駐所的沒有設置。將造成洽公民眾的不便(圖／江肇國服務處提供2020.9.2)
▲興建興中停車場，議員江肇國指出，規劃設計圖上發現，獨漏鄰近中區公所和大誠分駐所的沒有設置。將造成洽公民眾的不便(圖／江肇國服務處提供2020.9.2)
為解決中區停車空間不足，台中市政府交通局規劃將興建興中停車場，日前舉辦地方說明會市議員江肇國指出，市府規劃6億的預算要興建停車場，從設計圖上發現，停車場有三處出入口設有電梯，不過卻獨漏鄰近中區公所和大誠分駐所的沒有設置，將造成洽公民眾的不便，對行動不便者不友善，建議改善。

江肇國表示，興中停車場是林佳龍市長任內編列預算決定興建，現在由盧秀燕市長負責規劃停車場的設計圖，興中停車場完工後，將可容納627席的汽車格以及300席的機車格，不僅可以增加附近居民停車的便利性，還可以提供第二市場、柳川、中華路觀光夜市等人潮方便停車的空間。

另外，興中停車場也將建置新的里民活動中心供市民使用，不過從市府所提供的設計圖卻發現，鄰近中區區公所和大誠分駐所的停車場出入口卻沒有規劃設置電梯，且所規劃新的里民活動中心與停車場連結處沒有搭設遮雨棚，這對日後要前往中區區公所和大誠分駐所洽公的民眾，或是要使用里民活動中心的市民都相當不便，甚至還可能造成行動較不便的長者、孕婦、幼童、身障人士等與車爭道的情況。

江肇國表示，肯定市府延續前朝政策興建興中停車場，以解決中區的停車空間不夠的問題，但耗費如此龐大的經費，倘若不夠便民或不符合里民的需求，將會可惜了這項政策江肇國也建議，在還沒蓋之前都還有調整的可能，希望市府針對停車場問題的癥結點通盤檢討，讓興中停車場可以達到最大的效益。

交通局表示，考量車流量與進入動線，興中停車場共設置三處電梯與樓梯，皆可通達二樓的里民活動中心。鄰近中區區公所和大誠分駐所的空間，目前已規劃為管理室、商業空間與里民活動中心，對於該處設置電梯部分，交通局將先檢討相關經費與空間使用許可，擇期召開會議討論研議。

另有關里民活動中心與停車場連結處未搭設雨棚，交通局表示，里民活動中心與停車場連結，且設置於二樓，為便利民眾使用相關設施，後續將研議增設遮雨棚。

關鍵字

興中停車場 停車場 中區公所 大誠分駐所 江肇國

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