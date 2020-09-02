台中刑大跨區台南緝毒　警匪雙雙受傷送醫

據悉，台中市刑大約10餘名幹員上午通報南警，到台南市東區仁和路91巷內查緝37歲的李姓毒品人口，中市刑大幹員分乘3輛偵防車與1員警喬裝機車騎士前往查緝，警方見李嫌走出家門，立即上前示意攔查，李嫌馬上竄進他的自小客車，先倒車衝撞騎機車的陳姓員警，陳員見狀立即跳車，僅腳部受傷，但所騎機車與另1輛停在路旁的機車都遭撞倒。
李嫌脫逃時，遇台中刑大幹員駕駛偵防車堵在李嫌車前，李嫌竟猛催油門猛力衝撞偵防車，並從巷內偵防車旁的空間加速逃竄，但是由於空間不大，李嫌開車硬擠高速通過時，將巷內兩戶民宅的門牆柱撞破。
台中刑大幹員見狀，立即駕車尾追，追了約1、2公里，至仁和路與文化路口時，警方對空鳴1槍示警，李嫌的車輛因車子嚴重受損，在文化路上棄車逃逸，警方下車追逐，幾名路人見狀，義勇協助壓制李嫌，李嫌拼命掙扎，導致腳部受傷，被警方戒護送醫。
轄區南市警第一分局獲報，派員前往協助管制調查，台中市刑大對李嫌住處與座車進行搜索，初步發現疑似毒品物品，全案由台中市警方調查偵辦。
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