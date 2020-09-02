台中市府經發局首度推動「創業孵化計畫」，12家青創團體歷經一年輔導及資源鏈結，已見成長茁壯，今（2）日舉辦成果展示，公布壓軸競賽三強，由青廷自動化、莫仔有限公司及如峰數位設計脫穎而出，可獲5萬不等獎金外，還有機會與產業界上市櫃公司菁英交流對談。





台中市經發局副局長李逸安表示，「創業孵化計畫」於去年底徵件開跑，總計有50組團隊報名，經評選出12組優質創業團隊入圍，由市府打造育成資源媒合平台，匯集空間、資金、商務、育才及科技等各面向創業資源，經過近1年共享、共創，及業師輔導成長茁壯﹔該計畫已匯集逾百業師，提供創業團隊諮詢窗口，打造友善創業城市。





業師代表徠通科技總經理梁瑞芳表示，工研新創協會帶來創業資源輔導團隊，團隊進步看得到，台中市政府透過有系統的組織培育，是很有眼光及遠見作法，確實讓團隊往成功的路邁進一大步。



▲中市推動「創業孵化計畫」， 打造友善創業城市，今辦成果展，業界參觀踴躍，尋求合作機會。（圖／金武鳳攝，2020.9.2) 本次期末競賽，是以團隊市場潛力為重點評量，偏重團隊孵化成長實蹟，由「青廷自動化」勇奪第一﹔青廷創辦人袁嘉廷，鑽研機械領域，累積上市櫃公司工作經驗延伸到新創公司，經業師指導強化自身產線管理方式，獲特典工具公司合作開發機會，秉持自動化設備就是「讓複雜的事簡單做』精神，為客戶開發最適合的客製化設備。





第二名「莫仔有限公司」負責人林家進原本是原畫師，透過創新發想突破動畫界與遊戲界的本土市場困境，與好友共同開創了莫仔桌遊創業之路﹔孵化過程中由業師的經驗指導，調整市場行銷及策略，順利榮獲2020年文化部原創漫畫內容開發與跨業發展及行銷補助。





第三名「如峰數位設計」擁有軟體與資訊管理背景的負責人蔡明峰，經歷過創業的挫敗經驗，讓他更了解自己的核心價值及未來發展方向，並於2019年5月二度創業成立如峰數位設計，工業4.0軟硬體系統整合商，藉由孵化計畫鏈結資源，獲佳世達集團合作成為簽約軟體供應廠商，務實並專注於協助中小企業數位化轉型。



