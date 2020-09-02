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高雄滿百歲！「大高雄歷史」科技互動說分明　

記者陳美嘉/高雄報導
calendar_today2020-09-02 17:30:00

▲高史博在「高雄」滿百歲的九月，推出「大高雄歷史常設展」。（圖／記者陳美嘉攝，2020.09.01）
▲高史博在「高雄」滿百歲的九月，推出「大高雄歷史常設展」。（圖／記者陳美嘉攝，2020.09.01）

1920年「打狗」正式更名為「高雄」，高雄市名首見於臺灣歷史至今已百年高雄市立歷史博物館歷經三年籌劃，在「高雄」滿百歲的九月，推出「大高雄歷史常設展」結合科技互動、藝術劇場、生活美學、文化創意，引領在地居民重新認識故鄉，也成為國內外遊客認識高雄的第一站。

▲「歷史高雄」以全臺唯一270度環景、15分鐘沉浸式動畫劇場演繹高雄歷史。（圖／記者陳美嘉攝，2020.09.01）
▲「歷史高雄」以全臺唯一270度環景、15分鐘沉浸式動畫劇場演繹高雄歷史。（圖／記者陳美嘉攝，2020.09.01）
1920年9月1日「高雄」首見於臺灣歷史扉頁中，得天獨厚的海港、鐵道路網引領臺灣邁向全世界陪伴高雄走過八十多年歲月的高史博，做為歷史的見證者，在舊建築空間注入美學創意，推出「大高雄歷史常設展」、文創賣店「榮町商行」、輕食商店「打狗喫」、全新官方無障礙網站等四大主題。

大高雄歷史常設展第一階段主題「科技‧高雄」，分為「印象高雄」、「數字高雄」及「歷史高雄」三大展區「歷史高雄」以全臺唯一270度環景、15分鐘沉浸式動畫劇場演繹高雄歷史，透過科技互動看見百年來城市、鄉村地景的變遷。

▲大高雄歷史常設展第一階段主題「科技‧高雄」分為三大展區。（圖／記者陳美嘉攝，2020.09.01）
▲大高雄歷史常設展第一階段主題「科技‧高雄」分為三大展區。（圖／記者陳美嘉攝，2020.09.01）
高史博一樓東側打造「網美級」的輕食商店「打狗喫」，店名源自高雄舊地「TAKAO」，以山、海、河等地景特色為設計概念，落地窗引進愛河的河畔風光，將不定期辦理「喫文化」課程文創賣店「榮町商行」，以博物館前身日治時期「高雄市役所」的所在地區「榮町」為名，提供博物館自有文創品牌商品及主題選物，也與在地商家合作開發，展示商家歷史及職人故事。

副市長史哲表示，市長陳其邁特別提到深化歷史教育應著重「無史不成國，鑑往知來」的重要性，讓高雄的學生透過一百年的慶祝或策展瞭解城市發展的歷程。

▲「歷史高雄」以全臺唯一270度環景、15分鐘沉浸式動畫劇場演繹高雄歷史。（圖／記者陳美嘉攝，2020.09.01）
▲「歷史高雄」以全臺唯一270度環景、15分鐘沉浸式動畫劇場演繹高雄歷史。（圖／記者陳美嘉攝，2020.09.01）
 

關鍵字

歷史 劇場 科技 打狗 博物館 高史博 大高雄歷史常設展 榮町商行

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