高雄滿百歲！「大高雄歷史」科技互動說分明　

1920年「打狗」正式更名為「高雄」，高雄市名首見於臺灣歷史至今已百年﹔高雄市立歷史博物館歷經三年籌劃，在「高雄」滿百歲的九月，推出「大高雄歷史常設展」結合科技互動、藝術劇場、生活美學、文化創意，引領在地居民重新認識故鄉，也成為國內外遊客認識高雄的第一站。



▲「歷史高雄」以全臺唯一270度環景、15分鐘沉浸式動畫劇場演繹高雄歷史。（圖／記者陳美嘉攝，2020.09.01） 1920年9月1日「高雄」首見於臺灣歷史扉頁中，得天獨厚的海港、鐵道路網引領臺灣邁向全世界﹔陪伴高雄走過八十多年歲月的高史博，做為歷史的見證者，在舊建築空間注入美學創意，推出「大高雄歷史常設展」、文創賣店「榮町商行」、輕食商店「打狗喫」、全新官方無障礙網站等四大主題。





大高雄歷史常設展第一階段主題「科技‧高雄」，分為「印象高雄」、「數字高雄」及「歷史高雄」三大展區﹔「歷史高雄」以全臺唯一270度環景、15分鐘沉浸式動畫劇場演繹高雄歷史，透過科技互動看見百年來城市、鄉村地景的變遷。



▲大高雄歷史常設展第一階段主題「科技‧高雄」分為三大展區。（圖／記者陳美嘉攝，2020.09.01） 高史博一樓東側打造「網美級」的輕食商店「打狗喫」，店名源自高雄舊地「TAKAO」，以山、海、河等地景特色為設計概念，落地窗引進愛河的河畔風光，將不定期辦理「喫文化」課程﹔文創賣店「榮町商行」，以博物館前身日治時期「高雄市役所」的所在地區「榮町」為名，提供博物館自有文創品牌商品及主題選物，也與在地商家合作開發，展示商家歷史及職人故事。



