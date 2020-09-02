隨虎爺遶境突無生命跡象　幸消防員救護獲重生獻蛋糕致謝

嘉義縣朴子配天宮7月26日虎爺誕辰日，舉行盛大的遶境儀式，李姓男子也參與虎爺會的遶境隊伍，遶境進行到當天晚上7點多，却因心肌梗塞發作，在隊伍中倒地且無生命跡象，幸經當時嘉義縣消防局朴子分隊派出的遶境醫療團，立即對李男進行電擊及CPR，並實施高級心臟救命術後，再緊急送往長庚醫院救治。
李男經嘉義縣消防局救護人員搶救處理得宜，再後送到長庚醫院救治，終於於日前順利康復出院，在虎爺會成員的陪同下，一起到配天宮向媽祖及虎爺獻蛋糕答謝保佑重生，並到朴子消防分隊致謝救命之恩。
李男子回想當時狀況，表示昏倒當下並沒有太多的感覺，醒來後已在醫院，直呼慶幸這次發生心肌梗塞時，還好有參加虎爺繞境活動，能夠即時獲得醫療團及嘉義縣消防局朴子分隊救護人員的搶救，萬一發生在家裡，今天可能就不會出現在這裡。所以在媽祖及虎爺供桌上，獻上蛋糕感謝神明保佑，並感謝及時救援的醫護人員與廟方人員。
遶境醫療團成員、也是嘉義縣消防局朴子分隊隊員陳建宏指出，李大哥能順利康復出院，全仰賴平時在消防隊有扎實的救護訓練，及不斷累積救災救護經驗，才能在第一時間內發揮消防所長，緊急救護患者，且當時為生命之鏈步驟操作得宜，執行符合「生命之鏈5步驟」的程序。
陳建宏說明生命之鏈5步驟程序是，第1點是患者發病第一時間就被發現，並且有人提供求救，立即撥打119前來救援送醫；第2點是立即施予患者CPR，大幅提高患者存活率2至3倍以上，能在救護車抵達前的空白期，維持患者生命循環；第3點及早使用AED(電擊器)電擊救援。
第4點為救護人員施予ACLS（高級心臟救命術），由專業的醫護人員搭配心肺復甦與醫療用藥，回復患者生命跡象穩定，第5點則為事後的高品質醫療照護，以上5點缺一不可、環環相扣。