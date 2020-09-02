肯定護照TAIWAN字樣放大　台灣基進：無法認可仍留國徽

台灣基進針對新版台灣護照提出三點聲明：一、「無法認可象徵壓迫的黨國國徽」，針對護照上的中華民國國徽依舊存在，台灣基進無法認可，《護照條例》也無放上國徽的規定，若推行轉型正義是大家都有的共識，象徵台灣遭到威權壓迫的國徽持續存在真的沒有比較好，希望行政院拿出最大誠意回應民意。
二、「肯定TAIWAN字樣放大」，新版護照封面清楚的TAIWAN字樣，能夠有效在國際上與CHINA做出區隔，避免國人重複遭遇被誤認為炎黃子孫的困擾，給予肯定。
三、「新版護照短期治標，讓基進一席3Q 陳柏惟進修憲委員會長期治本」，雖然護照的修正是為了讓台灣意象更為明顯，但最根本的問題仍是現有國名與國徽是否符合民意對台灣主權的共識？基進認為，這是立院在即將召開的修憲委員會一定要討論的問題，讓讓堅定獨派的聲音進入修憲委員會，根本性的處理國名與國徽的議題，才是治本的方式。
而針對國民黨認為護照封面改版是失去彰顯國家的機會，對台灣國際地位沒有幫助；對此台灣基進新聞輿情部主任張博洋認為，新冠肺炎時期國人在世界各地被誤認為中國人，造成嚴重困擾，再者世界吹起反中浪潮，台灣要清楚跟中國劃清界線，台灣人的護照上放大大的China是有什麼精神錯亂？中間那麼大的黨徽都留下了，請問國民黨到底還有什麼意見？
國民黨主席江啟臣定調新的九二共識論述是「以憲法為根基的「九二共識」延續兩岸互動，反對台獨與『一國兩制』，並向對岸喊話放棄對台用武，以儘早完成兩岸協議監督條例立法，持續推動兩岸經濟合作架構協議（ECFA）下的服務貿易協議與貨物貿易協議」，張博洋也抨擊，從一月份說要改革，超過七個月的時間，結論還是要當一個親中的政黨，完全延續之前的親中路線，真正對台灣國際地位沒有幫助的，不就是國民黨嗎？