中台社區頻頻停水之苦　張廖萬堅要求水公司徹底改善

張廖萬堅邀集市議員張耀中、何文海與南屯區長林秋萬、春社里長共開協調會，指出近年來台中市人口逐年增多，南屯區更因工業區、商業活動發展快速，人口更是不斷攀升，而春社里的中台社區，更因緊鄰台中市科技工業重鎮與知名旅遊景點，使該區供水呈現不穏定狀況，八月以來，頻接獲民眾陳情反映無預警停水頻率太高，經常是一天數次；因此緊急召開協調會，要求相關單位限期改善，確保社區民眾能夠安心用水，不必再時刻擔心突然停水的困擾。
自來水公司副處長趙文燦表示，中台社區一帶近年來用水需求大幅增加，導致供水情況日益艱難，日前30日已先加大供水加壓設備的運轉能量，解決水壓不足問題，而後續的中長期改善方案，第一階段增加供水量，將從精密園區供水管線，埋設新管引接新水源到中台社區，預計今年十月動工，年底前完工，增加供水量逾9000噸；第二階段，預計明年一月再擴建一座加壓站專供中台社區使用，以解決水壓不足之困擾，預計明年七月前完工，改善中台社區用水問題。
春社里長李志洋、中台社區理事長施議閎表示，社區居民在這個月一直苦於無預警停水的困擾中，連洗澡都需要等到晚上11點多，才有水可用，因此才集體向張廖萬堅委員陳情，希望促成水公司能改善，還給居民們一個完善的生活環境。
張廖萬堅強調，在與市議員張耀中、何文海的共同要求下，自來水公司已擬定短期與長期的改善方案，預計斥資1500萬，將分別在今年十月與明年一月動工，預計在年底與明年七月前完工，徹底改善中台社區供水問題，讓民眾可以不再受停水所擾，未來將持續追蹤施工進度，確保工程能夠如期完成。