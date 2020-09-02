影／員林青農　獲全國國產龍眼蜂蜜評鑑頭等獎

今年的全國國產龍眼蜂蜜評鑑，彰化縣13位蜂農脫穎而出，獲得特等獎及頭等獎，表現卓越，其中一位頭等獎得主是員林市廖俊呈，今(2)日上午員林市長游振雄、員林市農會總幹事黃豐盛、員林市民代表會秘書謝麗玲等人到場致賀，肯定員林出產的蜂蜜口感特別濃郁香甜。

現年40歲的青農廖俊呈，並非出身養蜂世家，也未加入產銷班，他在20年前開始對養蜂感興趣，於是在大同路上的住家頂樓養蜂，即所謂的「城市養蜂」，起初只有2只蜂箱，後來慢慢向許多養蜂前輩學習，以及參與養蜂協會及改良場舉辦的訓練課程，逐漸提高養蜂技術，現已將養蜂當作本業，蜂箱也增加到800箱。

廖俊呈說，今年獲獎的批次是採自員林市林厝里的龍眼蜜，有絕佳天然養蜂環境，才能生產出最安全健康的蜂蜜，並準備龍眼蜜茶及蜂蜜醋向市長游振雄及總幹事分享，游振雄肯定廖俊呈的產品風味，也感謝農會致力於輔導農民技術，公所亦主動採購得獎批次，要大力推廣優質農產品。

▲彰化縣養蜂產業主要集中在八卦山山脈，擁有無汙染、水質清澈的絕佳天然養蜂環境，生產出最安全且健康的蜂蜜，口感特別濃郁香醇。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.02）

黃豐盛說，今年的龍眼蜜源不多，能採收到龍眼蜜還能獲得全國評鑑的頭等獎真的不簡單，鼓勵大家多加支持國產農產品。廖俊呈養蜂技術多靠自己學習以及與蜂農間交流，更大膽嘗試創新方法，例如捨棄傳統木蜂箱，改用員林在地企業生產的仿木蜂箱，除了可防風抗雨外，使用年限也更長久，此次得獎也證明創新的做法很成功。

▲員林青農廖俊呈捨棄傳統木蜂箱，改用員林在地企業生產的仿木蜂箱。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.02）

游振雄指出，彰化縣養蜂產業主要集中在八卦山山脈，擁有無汙染、水質清澈的絕佳天然養蜂環境，生產出最安全且健康的蜂蜜，口感特別濃郁香醇、入口後回味長，蜂蜜酵素濃度高，氣味天然，帶有淡淡果香，品嚐起來甜而不膩，去年因氣候異常導致蜂蜜歉收，去年採不到龍眼蜜，今年因為龍眼的花期偏早，與荔枝花期有時間上的交錯，民眾欲購買要趁早。