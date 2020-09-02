影／巷弄美學、活化老社區　一趟歷史與藝術輕旅行

小西巷位於彰化火車站前方的小巷弄，古老的旅社、商店林立，累積了很多的文化遺跡，彰化縣文化局今年在小西巷推動「小西巷弄美學」，共計展出5件作品，縣長王惠美今（2）日說，藉由藝術創作延續地方的故事，美化空間、連結記憶與情感，歡迎大家前往走一趟歷史與藝術結合的輕旅行。

▲彰化縣文化局今年在小西巷推動「小西巷弄美學」，共計展出5件作品。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.02）

文化局今年特與彰化師範大學美術系師生合作，在小西巷推動「藝術介入空間計畫-小西巷弄美學」，邀集在地居民與藝術家共同施作，以藝術創作妝點巷弄，小西巷藝術介入空間計畫透過藝術創作延續地方的故事，將曾經的繁華記憶與豐富文化，藉由藝術創作延續地方的故事，在美化空間連結小西的記憶與情感。

彰化縣文化局長張雀芬表示，小西巷是個有故事的地方，布店街、旅社巷、醫生巷、吳氏家祠、八卦園大旅社、彰音精工廠，以及吳弼、謝雪紅、楊克煌、杜錫圭等歷史人名，都是彰化人共有的記憶與榮耀，利用狹小的巷弄，透過藝術的創意，喚起居民的在地情感，也可讓遊客前來探尋彰化古城的過往文化。

▲利用狹小的巷弄，透過藝術的創意，喚起居民的在地情感，也可讓遊客前來探尋彰化古城的過往文化。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.02）

王惠美說，這次在美化空間的基礎上，連結小西巷的記憶與情感，並以藝術的融入激盪更多元的可能性，裝置藝術創作共計5件作品，包含「相釦」，以布疋(ㄆㄧ)、拉鍊、鈕釦創作，邀請參觀者從現代的縫隙看見過去歷史的足跡。

「綿延」，以列車為發想，透過車廂營造一種時空旅行趣味感；「虹揚慶豐」，以彩虹意象創作，提供殘破空間詩意的想像；「石破天驚、勇往直『錢』」，結合「雨滴錢鼠」與「古城壁畫」，希望漫遊的錢鼠與旅客帶給小西街新的氣象；「霓虹時光機」，透過商號招牌與新舊地景的結合，拉近觀眾進入往日小西巷繁華的時代風光中。

▲照片剪成小片狀之後黏上鐵窗，就好像拼圖一樣，放在鐵窗上拼出照片，正面看不出來，側面一看，照片浮現在鐵窗上，這也是小西巷社區的相簿之一。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.02）

彰師大美術系主任陳一凡教授說，小西巷是個很有故事的地方，但是因為時空背景變遷因素有點老舊，學生現場場勘也發現這裡是充滿故事的地方、充滿各種歷史記憶及過去的重要性；張雀芬說，為方便民眾使用3C產品與作品互動，拉近往日小西巷繁華的時代風光中，更於作品中設置QR-code，感受小西文化新體驗。