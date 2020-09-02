宜蘭首創會唱歌的交通號誌　提醒用路人注意安全

宜蘭火車站通往丟丟噹森林廣場的路口，9月起多了會唱歌的「小綠人」，當通行號誌亮起，就會響起輕快的交安宣導主題曲「母湯˙母湯」。歌曲的內容是「過馬路 沒走黑白線 你母湯。母湯 騎機車 沒打方向燈 你母湯。母湯 兩段式左彎卡安全 看到紅燈麥勾行 讓子孫擔心 這就 母湯。母湯 帶孫出門走走 左腳右腳 站在路口丟埃 左看右看 騎車愛相讓ㄟ記慢慢阿騎 安全返去團圓吃飯 真正 有香。有香」
這款特殊號誌是全國首創，結合自創音樂及長輩版小綠人視覺設計，提醒行人注意路口安全不低頭，讓過馬路變得趣味又有教育意義。
縣府秘書處指出，交通安全宣導往往容易被忽略，因此希望透過創意，讓大家養成安全的用路意識，今年縣府自創交安宣導主題曲「母湯˙母湯」，歌詞融入交安宣導重點，詼諧點出用路人常見NG行為，曲風輕快宛如進行曲般，綠燈亮時提醒行人邁開步伐，迅速通過。
而在視覺方面，號誌本身採3燈面設計，除了一般的秒數倒數外，用高齡者攜伴意象，取代傳統的小綠人，同時宣導交安標語，不論在視覺或聽覺上都能提醒行人注意安全。
秘書處表示，宜蘭縣65歲以上高齡人口佔全縣比例高達12.8%，而高齡者發生交通事故時傷亡經常較為嚴重，因此縣府以守護長輩的通行安全為己任，將宣導與執法手段並重，要讓縣民知法、守法，也務必請駕駛朋友行經路口時皆應慢、看、停，行人也應依規定利用行人穿越道，不任意闖越車道行走，並遵守標誌、標線、號誌指示，一同創造安全友善的交通環境。