影／彰化縣養豬協會聚集　反對美豬進口揚言北上抗議

政府宣布開放萊克多巴胺豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口，為了捍衛國人健康、確保豬農權益，彰化縣養豬協會今（2）日開第一槍，在多位縣議員陪同下，聚集縣府廣場高聲抗議，高呼「美豬進口、總統下台」，呼籲各縣市政府挺豬農，以「地方包圍中央」研議北上總統府抗議。

▲彰化縣長王惠美呼籲消費者多吃彰化健康豬肉。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.02）

彰化養豬協會理事和豬農陳情書內容：「政府無預警宣佈美豬貿然進口，將台灣養豬產業執意拋棄，一意孤行，置豬農於不顧，同時進口含有萊克多巴胺美豬，對國人健康造成嚴重損害，本縣養豬頭數佔全國第三大縣，希望蔡政府能苦民所苦，勿將產業及國人健康拋諸腦後，籲請政府全力把關。」

▲彰化縣養豬協會今（2）日開第一槍，在多位縣議員陪同下，聚集縣府廣場高聲抗議，高呼「美豬進口、總統下台」。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.02）

彰化縣長王惠美代接轉呈豬農要送農委會的陳情書，指出彰化養豬642場，養豬75萬頭，年產值107億元，疾呼政策懸崖勒馬，試問若瘦肉精沒有影響，為什麼又規定養豬農不能放？為什麼教育部規定學校不能採購含瘦肉精肉品做為營養午餐？若說是進口國豬要換貿易，請問是換了什麼貿易？「難道不能請對方進口一些正常的東西嗎？」

彰化縣養豬協會理事長廖學良表示，農委會派副主委來彰化「摸頭」，表示將給豬農100億元利多，說要補助豬農成本，但「聽不完啦！都是用騙的！」，協會堅持豬肉瘦肉精零檢出，農委會若堅持進口含瘦肉精的美豬，不排除北上陳情抗議，對農委會施壓。

▲彰化縣養豬協會向彰化縣政府陳情，也呼籲各縣市政府挺豬農。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.02）

廖學良說，彰化豬農堅持反對進口美國含瘦肉精豬肉，不能拖累國人健康，損及養豬戶生計，過去豬農已經抗議2次，有1就有2、有2就有3，不排除透過總會第3次北上陳情抗議。

立委謝衣鳳說，台灣和美國都還沒有談FTA（自由貿易協定）現在談的是比FTA更低層級的BTA（雙邊貿易協定），就先貿然開放美豬進口，對台灣豬農影響極大，農委會雖要投入100億元基金改善畜牧設施，但若豬肉價格被拉低，豬農的權益和全民健康都維護不了，屆時彰化最出名的小吃肉圓、爌肉飯等等，如何生存？

▲彰化縣長王惠美指出彰化養豬642場，養豬75萬頭，年產值107億元。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.02）

王惠美強調，中央應把源頭控管好，竟要求地方政府設法怎麼標幟、怎麼抓，地方政府哪有那麼多的人力，人民的健康不容許被拿去交換，難道不能用其他物品做貿易交換嗎？不能請對方進口一些正常的東西嗎？瘦肉精美豬開放後，下一次就是基因改造的豆類，難道台灣人的健康就不是健康嗎？她會把養豬協會及豬農的陳情反應給中央，請立委在中央多多發聲。