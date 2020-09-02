影／上山下海開學趣敬師活動　員林農工老師戳戳樂

新學期新氣象，國立員林農工今（2）日在綜合職能新大樓視聽教室，與台灣家長教育聯盟，舉辦敬師活動；100位各科學生向學校100位老師們奉茶、感謝師恩，重新學習、體會尊師重道，透過學生吟詩、敬茶和師生玩九宮格問答、拼圖，共度溫馨午後時光。

▲師生分組遊戲，感謝卡拼圖。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.02）

開場活動有10名學生代表上台吟詩「九月」表達謝意，接著100名班級代表手捧一杯溫熱烏龍茶進場奉茶，全場師生一同進行「教師的一天」九宮格問答遊戲、合力完成感謝卡拼圖，最後由家長代表與學生一同致送新六禮束脩，包括糾正學生過錯的橡皮擦、擘畫未來的筆、照亮方向的手電筒、幫老師充電的電池、守護健康的口罩，和教學生動手做的筷子等，氣氛溫馨熱烈。

100名學生代表端茶給老師，休閑三學生陳一涵向學務主任黃淑玫奉茶時表示，她就要畢業了，「這一杯茶，我當成是新娘子結婚時向父母拜別的謝親茶，謝謝老師的教導。」場面感人。

▲全場師生一同進行「教師的一天」九宮格問答遊戲。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.02）

接著玩師生九宮格「老師的一天」戳戳樂，學生搶答老師在校一天為學生做了些什麼事，答對的可以指定教師戳九宮格戳戳樂兌換獎品。有的學生可能太緊張，答對之後逕自戳九宮格，主持人連忙制止「同學，你戳完了，老師沒得戳。」

員農教務主任黃俊達解說奉茶的由來，中國古代重視學習，入學禮與成人禮、婚禮、葬禮被視為人生四大禮，又「神農本草經」記載，「神農嘗百草，日遇七十二毒，得茶而解之。」因解毒過程中需各方檢查，命名為「查」，後來才轉為「茶」字，敬師奉清茶一杯，表示學生學習時不僅會遵照老師的教導，同時也請老師及時檢查弟子各方面過錯，及時糾正，使學生能成就學業，老師喝敬茶時分三口或六口喝完，意味著學生三十六行，行行出狀元。

校長林玉芬表示，台灣家長教育聯盟利用9月剛開學的時機，在全國選定6所學校，同步辦理敬師活動，藉此重新提倡尊師重道、建立新的親師關係，一杯清茶，除了代表學生們對老師的敬意，也表示學生們願意遵從教導、勤於學習。