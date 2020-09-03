溪州榮光村一處樹林成「廢輪胎」墳場　蚊蟲孳生

彰化縣溪州鄉榮光村政民路一處樹林被堆置廢輪胎，被茂盛草木遮蔽，近日經常下雨，導致蚊蟲孳生，周邊稻田、芭樂田的農民工作時飽受蚊子叮咬，苦不堪言，縣議員黃盛祿邀集環保局派員前往勘察後，將限期地主在9月底前清理。

▲溪州鄉榮光村政民路170巷65號旁有一處空地，遭堆積大量廢輪胎，導致積水蚊蟲孳生，讓附近居民不堪其擾。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.03）

溪州鄉榮光村政民路170巷65號旁有一處空地，遭堆積大量廢輪胎，導致積水蚊蟲孳生，讓附近居民不堪其擾，向縣議員黃盛祿陳情，榮光村社區發展協會理事長鄭章廷指稱，那處面積約2分地的樹林，長年堆積廢棄輪胎，村民曾經向環保局投訴，全案不了了之，最近蚊子實在太多，站在樹林周圍的田裡不到5分鐘，露出衣服的皮膚被叮咬十多處，根本無法從事農作。

榮光村社區發展協會總幹事謝春梅說，她種植的芭樂園緊鄰荒廢農田，近十年來，她夫妻倆每天都要到果園，他們一邊工作、一邊要拍打蚊子，深怕被叮咬會感染「登革熱」，根本就無法專心，更不用談工作效率了，真的是苦不堪言。

▲廢棄輪胎遭堆置在工廠圍牆後樹林內，一般民眾難以察覺。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.03）

黃盛祿表示，該空地面積約2分地，由於長期缺乏整理，已經變成雜草叢生的樹林，他多年前擔任溪州鄉長時，該輪胎再生公司就曾因燃燒輪胎造成空污，遭到地方抗議，後來不再燃燒，改堆置在此空地，而該公司一年多前搬離後，棄置輪胎卻沒帶走，恐污染地方生態與民眾健康，因此今日聯絡環保局到場勘查。

彰化縣環保局稽查科長林三能表示，經查確實有堆積造成滋生蚊蟲疑慮，若地主未限期改善，將依廢棄物清理法開罰1200元至6000元以下罰鍰，得以按日連續處罰；若仍不清理將由縣府代為清理，並向地主求償清理相關費用。

▲榮光村面積約二分地的樹林，長年堆積廢棄輪胎。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.03）

據了解，該空地已先後易主3次，新地主曾為了廢輪胎清除問題衍生土地買賣尾款糾紛，只好繼續堆置在樹林，束手無策；新承租的包裝工廠業者說，廠房與空地是不同地主，也只承租廠房，對空地上的廢輪胎也無管理責任，不過工廠平時有消毒，所以沒有被蚊蟲攻擊困擾，若村民覺得蚊子太多，工廠做環境消毒時可一併處理，也建議地主蓋上帆布管理，已減少污染爭議。