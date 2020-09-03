逛百貨好玩好買　插畫展、名牌鞋拍賣及韓流特展任你選

隨著國內消費市場發燒，台中市百貨公司搶客動作頻頻，新光三越台中店一舉網羅15名人氣網路插畫家，即日起推出「厭世。夜市插畫創作展」﹔日曜天地號召60大知名鞋品牌，明天舉辦零碼鞋清倉大拍賣﹔台中大遠百「韓流魅力物產展」也將登場，集結美食小吃及韓流商品，將韓國街邊店面原貌移植台中，不必出國，就彷彿在韓國逛大街。



▲新光三越台中店一舉網羅15名人氣網路插畫家，今天起推出「厭世。夜市插畫創作展」，還有夜市打彈珠等遊戲。（圖／金武鳳攝，2020.9.3) 新光三越台中店搶攻年輕客群很給力，一口氣邀集15名累計百萬人氣網路圖文創作者，以時下年輕人喜愛的「厭世文化」，取諧音「夜市」為發想，規劃夜市主題邀他們各自創作插畫，今天起到22日推出「療癒。厭世。夜市插畫創作聯展」，為年輕人大聲說出內心話。





應邀參展的網路插畫家有「柴語錄」、「瀚瀚隨手畫」、「小八將」、「浪味仙貝」、「帽帽-Hatto」等，他們將筆下人物化身為夜市老闆或顧客，讓民眾體驗不一樣的「夜市人生」，超萌畫作很能療癒心情。場中另設emoji展區，呼應夜市主題設有套圈圈、投籃機、彈珠檯及扭蛋機台等遊戲，還有網路創作者與emoji週邊產品，也安排粉絲見面會，讓逛展購物有趣又好玩。



▲日曜天地號召60大知名鞋品牌，明天舉辦零碼鞋清倉大拍賣。(圖／金武鳳攝，2020.9.3) 受到疫情影響，鞋類市場買氣破新低，庫存量暴增，日曜天地OUTLET把握復甦先機，號召NIKE、adidas、SKECHERS、PALLADIUM、Le coq Sportif、native等60大知名鞋品牌，明天起至28日舉辦「零碼鞋清倉會」，網羅全台超過3萬雙零碼鞋，祭出最低優惠790元起，看好國內消費市場發燒，整檔業績要挑戰5300萬元！



▲台中大遠百「韓流魅力物產展」明天登場，集結美食小吃及韓流商品，不必出國就能大啖韓流美食買特產。（圖／台 中大遠百提供） 4日起至15日在台中大遠百登場的「韓流魅力物產展」， 首次集結國民美食、熱門點心、小吃，將韓國最流行街邊店面原貌呈現，讓因為疫情無法出國民眾，一起體驗彷彿在韓國逛大街，吃好料買好物感受。此外，展場也打造韓國最火紅全民偶像「KAKAO Friends」商品專區，等著粉絲前來朝聖！



▲台中大遠百韓流魅力特展，打造韓國最火紅全民偶像「KAKAO Friends」商品專區，等著粉絲前來朝聖！（圖／台中大遠百提供）