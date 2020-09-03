國軍秋祭國殤祭祀　翁章梁主祭官向國軍忠靈致敬

今天是9月3日軍人節，上午9點嘉義縣長翁章梁帶領各單位在鹿草軍人忠靈祠，隆重舉行向國軍忠靈典禮，忠靈祠園區也開放供遺族、地方人士參拜憑弔、追思。





參與祭祀典禮，計有嘉義榮民服務處、嘉義縣市軍人服務站、嘉義後備指揮部、空軍第四戰術戰鬥機聯隊、海巡署中部分署第四岸巡隊、海巡署第五巡防區指揮部、陸軍部隊訓練南區聯合測考中心、陸軍第十軍團指揮部、陸軍第二三四旅、嘉義憲兵隊等單位首長、台南榮譽國民之家、彰化榮譽國民之家部隊長及官兵代表、縣議員詹琬蓁、鹿草鄉長楊秀玉、鹿草鄉民代表會主席施坤霖及國軍遺族、忠烈遺族、先民遺族等各界人士百餘人陪祭、與祭，場面莊嚴肅穆。





因全球新冠肺炎疫情嚴峻，且國內疫情似有回溫疑慮，參加者祭祀者皆需量體溫及配戴口罩，以維護民眾健康，典禮開始由主祭官率陪祭、與祭人員上香、獻花、獻果、獻酒、恭讀祭文後，並向列位國軍陣、公亡將士暨烈士靈位行三鞠躬禮，祭禮後主祭官翁縣長以拱手不握手一一向遺族代表致意，場面溫馨感人。





翁章梁表示，有國軍的守護，就是台灣安全的最大保證，在93軍人節這一天，除要對國軍表示敬意，另一方面也來到忠烈祠為國家犧牲奉獻的將士致哀；台灣面對很大的外在壓力，在兩岸關係些微不穩定與緊張狀況中，國軍扮演維持台灣民主生活與維護台灣主權的重要力量，感謝國軍全天候堅守崗位，更祝福所有國軍佳節愉快。



