烏日玉闕朝仁宮很有愛　6成中元普度物資濟助弱勢

慶讚中元「盂蘭盆會布施十方」法會，是玉闕朝仁宮年度重要法會之一規模盛大、莊嚴隆重﹔總幹事林清松表示，依據往例，廟方都接受信眾登記代辦普桌，今年受到疫情影響，祈福求平安信眾更踴躍，登記代辦普桌大增，總計已逾千桌。
林清松說，為了維持普度供品品質，每年均透過董監事採取無記名投票決定代辦廠商，今年由台灣楓康超市高鐵店勝出，廟方除要求供品要澎湃，也明確規定所有物資要有品牌，且保存期限不得太短，確保食品安全。
今年由玉闕朝仁宮代辦的普桌逾千桌，供品實用又澎派，有炸醬麵、麥片、沙拉油、米、麵條、砂糖、玉米粒、飲料、餅乾等民生物資，每桌代辦費1500元。截至目前，信眾認助不領供品的普桌，約有6成，統一由廟方發放給弱勢家庭及慈善團體做公益。
玉闕朝仁宮中元普度法會，每年固定於農曆7月18日，也就是9月5日舉行，將由法師率領董監事及信眾參香誦經，表達敬天法祖心意，也為為國捐軀三軍、地基主、境內無祀男女等普度，祈求離苦得樂，共祈法會功德迴向十方法界，並祈國運昌隆、闔境平安。
林宏昭說，普度法會後，代辦普桌供品若不領回，依例交由廟方分送處理。往年，除轉贈烏日區各里辦公處，由其代為發放中低收入戶等弱勢家庭外，也會分贈慈善機構，如于美人偏遠地區弱勢關協會及全成社會福利基金會等，將信眾的功德愛心傳送社會各角落。