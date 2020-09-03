影／鹿港長青學苑書畫展　94歲阿公展現活到老學到老

鹿港鎮公所推出的長青學苑，為鎮民們提供一個終身學習的機會，鎮長許志宏表示，設籍於鹿港鎮、年滿六十五歲以上的鄉親，可以免費來上課；學苑課程報名相當踴躍，學員們更是期盼每年一次的成果展，這次展出以書法進階班及國畫基礎班為主，在書法老師謝永基、國畫老師粘春福的指導下，學員們紛紛拿出自己滿意的作品來分享，看到自己的作品被裱褙欣賞，非常有成就感。
高齡94歲的吳萬得，學書法20年，充分體現了人生70才開始，以往都自己開車、風雨無阻的來上課，近年因為體力較差，才由兒子接送，今日的展出也催促兒子帶他來看展，他說，學書法是興趣、來上課很開心。
書法班老師謝永基今年76歲，在各社大與長青學苑指導書法三十多年，他說，班上學員廿多人，從九十幾歲到四十幾歲都有，彷彿橫跨老中青三代，平日上課除了寫書法之外，更經常交流生活的點滴，大家相處相當和樂，就像一家人，上課是快樂學習，他指出，寫字沒有捷徑，就是每天寫、長期累積，再忙也要抽出10分鐘來練習。
許志宏表示，長輩們樂於學習，懂得安排退休後的生活、這是積極人生觀與生活態度，到長青學苑上課，不僅可以培養個人的興趣，亦使自己在生活常識與各項專業知識更加進步，並找到更多友誼、智慧、生活情趣與生命意義。
長青學苑把老人當學生看，教大家動腦學新的功課，動手動腳讓自己減緩退化，許志宏就說，其實很多長輩們書畫功力不輸給老師級的書法家，藉由作品的曝光，可以看出學員們的用心，同時也鍛鍊大家的肢體動作，手腦並用，身體更健康。