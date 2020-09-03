設置學甲動保園區引地方反彈　市府赴議會專案報告

台南市議會第5次臨時會，3日上午進行專案報告議程，由建設委員會召集人李文俊議員擔任主席，市府副秘書長王揚智、農業局長謝耀清、動物防疫處長吳名彬等相關人員列席，由謝耀清針對「學甲動保園區示範區現況報告」，向大會進行報告。





台南市政府預計於學甲第六公墓設置動保教育園區，引發地方正反不同意見，當地反對居民日前更向市府抗議遞交陳情書。





學甲動保園區示範區現況專案報告經討論，做成以下結論，請市府推動政策前應加速溝通，廣納地方意見，並取得在地支持；並請市府進行學甲動保園區設置可行性評估工作時，應納入多處園區場址一併評估，以提供理性討論的基礎，盡快召開鄉親公開說明會，向鄉親清楚說明及釐清疑慮；請市府決定在學甲設置動保園區前，必須先和議會及地方居民充分溝通。





有關自救會及議員提出的意見，市府回應目前仍在可行性評估階段，先前已有召開多場說明會向在地居民說明，多方意見都會納入可行性評估中，並將擇期召開公開說明會；另有關於場址的部分仍針對學甲進行評估，民眾有其他不同的意見，會持續再進行溝通。



農業局表示，學甲動保教育園區全案正進行可行性評估階段，已委託廠商運用科學方法進行評估。



農業局強調，市府非常重視學甲在地民眾的意見，也一直與當民眾進行說明及溝通，相關溝通及說明的工作未曾間斷，本案規劃過程與結果公開透明，歡迎自救會、在地監督聯盟及支持居民共同參與及監督，並於可行性評估完成後將召開地方說明會，提供學甲在地鄉親理性討論的基礎，也讓鄉親有可信的資料可以參考。



