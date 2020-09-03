影／韓國創新發明大賽　中州科大榮獲一金一銀

甫於韓國首爾舉行的「2020韓國WiC世界創新發明大賽」，有美國、科威特、馬來西亞、泰國等12個國家近130件作品共同參與角逐，此次台灣有35件作品參展，中州科技大學以研發的「智慧魚塭物聯網系統」與「多重混養IoT系統」參賽，分別榮獲金牌獎及銀牌獎，為台灣爭光。

▲銀牌作品「多重混養IoT系統」實體。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.03）

金牌作品「智慧魚塭物聯網系統」的研發動機，乃是為了改善魚塭養殖問題；傳統的養殖方式幾乎全靠人力監看、水車控制、餵食、量測及水質控制、水循環控制，無法及時監控水質狀況，且依賴經驗法則判斷養殖現場狀況，大幅降低了掌握環境的準確性。

▲邱銘杰教授(右一)帶領學生研發「多重混養IoT系統」。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.03）

中州科技大學智慧自動化工程系教授邱銘杰表示，此系統有以下幾項特點：一、系統是透過無線網路將魚塭的水質與水溫資訊上傳至雲端，遠端可隨時獲得最新魚塭的資訊，二、系統可透過遠端(如手機、平板)控制魚塭端的氧氣供應設施、換水泵、加熱器、防寒遮風長簾，三、自動監控模式下，魚塭的水質參數如：水濁度、Ph值、氧溶度、水溫、水電導度等，藉由水質感測器與水質調理致動器(換水泵、攪拌式供氧機、遮風長簾、加熱器)維持在固定適養範圍。

銀牌作品「多重混養IoT系統」的研發動機則為解決上班族飼養寵物衍生的照顧問題，智慧自動化工程系李勝騰同學表示，目前常見的居家寵物與娛樂，有家禽(鳥)餵養與清除排泄、水族寵物餵養與換水、室內植栽澆水與日照等工作，均需要耗費時間與人力，對上班族造成不便，尤其是出差或旅遊時，會有無法照顧的問題，因此研發一多重混養的自動監控系統。

▲金牌作品「智慧魚塭物聯網系統」模擬實體。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.03）

黃祥祐、黃韋翔同學說，這個創作的特點在同時照顧上述三種生物系統，設計一生物汙水處理槽，將家禽(鳥)及魚類的排泄，經過硝化菌分解、曝氣及過濾處理後，澆灌於植栽做為肥料，植栽作物亦可為家禽(鳥)的飼養佐料，水族的水可提供家禽(鳥)使用，澆灌後的水可再回收利用，如此三位一體，可減省上班族照顧上述三種生物系統的時間。