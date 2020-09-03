金門戒菸還可以抽獎　8千元禮券等你拿

衛生局指出，台灣平均不到20分鐘就有1人因菸害而失去生命，且根據統計，僅靠自己的意志力戒菸，平均只有5%的成功機會，但求助於專業醫療人員，成功率可高達60%，為讓地區民眾遠離菸癮危害，包括金門醫院、五鄉鎮衛生所、大賀藥局、大金藥局、仁愛復興藥局、盧冠宇牙醫診所、金城盧冠宇牙醫診所、金寧盧冠宇牙醫診所、合康家庭診所、陳水湖診所、金城診所、吾家診所、愛人放心診所等二代戒菸服務合約院所，皆提供門診戒菸服務。
衛生局表示，透過醫療院所的戒菸醫師及衛教師或社區藥局藥師專業的衛教、諮詢與支持，讓戒菸者獲得強而有力的協助，接受戒菸服務後的3個月及6個月後還有專人追蹤及輔導，全程關懷增強戒菸動機及意志力。
此外，今年還祭出「戒菸成功王抽獎」的獎勵方案，凡本年度11月30日以前於本縣二代戒菸服務合約院所完成戒菸滿3個月，且由戒菸合約機構追蹤戒菸成功者，就有機會抽中2,000元等值禮劵，共計10名;戒菸3個月成功者持續戒菸至6個月者，由戒菸合約機構追蹤戒菸成功，可再獲得1次抽獎資格5,000元等值禮劵，共計5名。
衛生局補充說明，得獎者須配合衛生局指定時間及地點接受一氧化碳檢測，檢測值需低於6ppm，若高於 6ppm則取消中獎資格，若無法配合者將視同放棄領獎資格，詳細活動訊息，請見金門縣衛生局網站及臉書專頁或電洽330697轉721盧小姐。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！