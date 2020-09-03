NOWnews 今日新聞 navigate_next 地方

國美館初體驗　與知名行旅聯名推出藝術級秋節禮品

記者金武鳯/台中報導
calendar_today2020-09-03 19:56:26

▲跨界聯名成食尚，由國美館與大毅老爺行旅聯名推出的秋節禮品，讓高端藝術融入日常生活中。（圖／金武鳳攝，2020.9.3)
▲跨界聯名成食尚，由國美館與大毅老爺行旅聯名推出的秋節禮品，讓高端藝術融入日常生活中。（圖／金武鳳攝，2020.9.3)
月餅市場競爭激烈，跨界聯名共享品牌效益成食尚，其中，由台中大毅老爺行旅與國美館攜手推出的「月光下」中秋禮盒，採用版畫家李鍚奇月之祭作品設計禮盒包裝，完美融合創意與藝術，這款國美館初體驗的藝術級月餅禮盒，限量千盒，今天上市前已被企業界預訂3成，炙手可熱。

▲國美館與大毅老爺行旅聯名推出的月光下月餅禮盒，運用李鍚奇版畫作品月之祭設計包裝，精緻典雅如藝術品。（圖／金武鳳攝，2020.9.3)
▲國美館與大毅老爺行旅聯名推出的月光下月餅禮盒，運用李鍚奇版畫作品月之祭設計包裝，精緻典雅如藝術品。（圖／金武鳳攝，2020.9.3)
今年月餅市場時興跨界聯名，以台中星級飯店為例，日月千禧酒店與老牌糕點鋪一之鄉聯手推出「禧鄉逢」月餅禮盒；裕元花園酒店與裕珍馨聯名推出「純粹與永恆」系列禮盒，還有85度c連鎖咖啡與二搞插畫聯名，針對阿姆斯壯登月事件，推出11款復古創意禮盒，反應都很熱烈，業者認為，品牌聯名之所以蔚為風潮，是發揮一加一大於二效益，不但能共享通路，也提升雙方品牌知名度。

▲85度c連鎖咖啡與二搞插畫聯名，針對阿姆斯壯登月事件，推出11款復古創意禮盒，反應都很熱烈。（圖／金武鳳攝，2020.9.3)
▲85度c連鎖咖啡與二搞插畫聯名，針對阿姆斯壯登月事件，推出11款復古創意禮盒，反應都很熱烈。（圖／金武鳳攝，2020.9.3)
在眾多聯名秋節禮品中，大毅老爺行旅與國美館的創舉最受矚目，國美館開發的文創商品，一向運用在生活用品類，與大毅老爺行旅聯名推出月餅禮盒，與茶飲禮盒，是首度在食品類做嚐試，國美館館長林志明表示，代表國美館推動藝術融入日常生活中，美食能帶給人愉悅，與藝術作品做很好的配合，國美館樂見其成。

▲這款「日常解芳」茶飲禮盒是採用温孟瑜「每日的作息」作品設計禮盒包裝，給人溫馨愉悅感。（圖／金武鳳攝，2020.9.3)
▲這款「日常解芳」茶飲禮盒是採用温孟瑜「每日的作息」作品設計禮盒包裝，給人溫馨愉悅感。（圖／金武鳳攝，2020.9.3)
 

此次雙方合作推出的聯名禮品有「月光下」月餅禮盒，及「日常解芳」茶飲禮品，分別運用國美館典藏的李錫奇「月之祭」原作版畫集，與温孟瑜「每日的作息」作品設計禮盒包裝，其中月餅禮盒包含三款不同口味月餅，及白月光般的牛軋糖，襯托李大師以東方書法筆觸呈現不同月晕色彩的精品包裝，有如藝術品般，送禮自用兩相宜。

大毅老爺行館表示，這項合作讓佳節送禮與日常人際交流，多了藝術氣息的流動，在市場引來熱烈迴響，未上市，限量千盒的月餅已被預訂3成，一名企業主笑說，買不起李大師百萬作品，花千餘元買禮盒，也能欣賞到大師作品，超划算。

關鍵字

中秋月餅 秋節禮品 國美館 大毅老爺行旅 李鍚奇

延伸閱讀

NOW民調中心

2020立委日後表現期待度大調查

2020立委日後表現期待度大調查

繼續作答
新版護照樣式民眾喜好度

新版護照樣式民眾喜好度

繼續作答
用了才知道好的產品！小資女愛用髮品大調查

用了才知道好的產品！小資女愛用髮品大調查

繼續作答
warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽