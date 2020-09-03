國美館初體驗　與知名行旅聯名推出藝術級秋節禮品

今年月餅市場時興跨界聯名，以台中星級飯店為例，日月千禧酒店與老牌糕點鋪一之鄉聯手推出「禧鄉逢」月餅禮盒；裕元花園酒店與裕珍馨聯名推出「純粹與永恆」系列禮盒，還有85度c連鎖咖啡與二搞插畫聯名，針對阿姆斯壯登月事件，推出11款復古創意禮盒，反應都很熱烈，業者認為，品牌聯名之所以蔚為風潮，是發揮一加一大於二效益，不但能共享通路，也提升雙方品牌知名度。
在眾多聯名秋節禮品中，大毅老爺行旅與國美館的創舉最受矚目，國美館開發的文創商品，一向運用在生活用品類，與大毅老爺行旅聯名推出月餅禮盒，與茶飲禮盒，是首度在食品類做嚐試，國美館館長林志明表示，代表國美館推動藝術融入日常生活中，美食能帶給人愉悅，與藝術作品做很好的配合，國美館樂見其成。
此次雙方合作推出的聯名禮品有「月光下」月餅禮盒，及「日常解芳」茶飲禮品，分別運用國美館典藏的李錫奇「月之祭」原作版畫集，與温孟瑜「每日的作息」作品設計禮盒包裝，其中月餅禮盒包含三款不同口味月餅，及白月光般的牛軋糖，襯托李大師以東方書法筆觸呈現不同月晕色彩的精品包裝，有如藝術品般，送禮自用兩相宜。
大毅老爺行館表示，這項合作讓佳節送禮與日常人際交流，多了藝術氣息的流動，在市場引來熱烈迴響，未上市，限量千盒的月餅已被預訂3成，一名企業主笑說，買不起李大師百萬作品，花千餘元買禮盒，也能欣賞到大師作品，超划算。