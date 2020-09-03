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走進藝師的創作空間　北港街角藝事館5日揭牌

記者洪佳伶/雲林報導
calendar_today2020-09-03 21:30:00

▲工藝師陳威光活化社區巷弄，未來將與附近的女兒橋、天空廊道等景點連結。（圖／記者洪佳伶攝,2020.09.03）
▲工藝師陳威光活化社區巷弄，未來將與附近的女兒橋、天空廊道等景點連結。（圖／記者洪佳伶攝,2020.09.03）
百年風華北港小鎮發現新亮點，雲林縣政府再造北港百年藝鎮，推出「北港街角藝事館」計畫，第一波選出「神山堂陳明洲雕塑造工作室」、「秀惠拼布工房」、「帶偶回家工作室」三處藝師工作室進行空間改造，5日配合全國古蹟日將邀請鄉親一起走入藝師的工作空間，欣賞工藝之美。

雲林縣傳統工藝粧佛保存者陳明洲老師，兼具泉、福兩流派佛體粧佛特色，技法精湛，擅木雕、泥塑，粧佛技藝精通且具創新能力、雕造本土神像具地方特色，「神山堂陳明洲雕塑造工作室」的入口意象裝置，由陳老師親自操刀創作，空間設計手法融合工藝，入口設計採原木板浮雕結合工藝師的木雕工藝及安金工法，將工藝技術結合至入口意象招牌。

▲「神山堂陳明洲雕塑造工作室」的入口意象裝置由工藝師陳明洲創作。（圖／縣府提供）
▲「神山堂陳明洲雕塑造工作室」的入口意象裝置由工藝師陳明洲創作。（圖／縣府提供）
拼布工藝師周秀惠老師，藝術技巧及成就高超，曾獲「雲林縣文化藝術獎」首獎，其善於運用布料的材質、顏色，將不同的布種運用拼布的技法作結合，「秀惠拼布工房」設計手法則注意創作素材的呈現，如利用材料牆的設計，將布料設計成展示牆，藉此多樣的素材強化空間主題意象。

▲北港街角藝事館，「秀惠拼布工房」打造嶄新工藝空間。（圖／記者洪佳伶攝,2020.09.03）
▲北港街角藝事館，「秀惠拼布工房」打造嶄新工藝空間。（圖／記者洪佳伶攝,2020.09.03）
花盆工藝師陳威光老師，以花盆為素材創作花盆人偶、動物及各種形狀。陳老師也致力於社區工作，希望將生動活潑的創作融入生活環境，營造更多歡樂。這次與設計師動手改造老家，把騎樓做為公共空間，屋內則是工作室與演展場地，希望藉由街角藝事館的設置，活化區域巷弄的鄰里關係，未來將與附近的女兒橋、天空廊道等景點連結，再把街角藝事館服務量能推廣至北港朝天宮，吸引更多遊客。

雲林縣政府文化觀光處處長陳璧君表示，響應2020全國古蹟日，9月除整合北港的街角藝事館、笨港小旅行、大復戲院老臺新藝、北港舊登記所工地展，以及虎尾的建國眷村藍眼淚樂團展演、Cool Bike 遊虎尾、雲林記憶Cool林佩瑩春仔花特展、雲林故事館曬榻榻米及故事工作坊等之外，特別以「古蹟時髦(Old is new)」為主題，9月19日於北港水道頭文化園區辦理流動藝術饗宴、微醺餐桌、食農集市、藍曬圖工作坊。

 

關鍵字

工藝 北港街角藝事館 陳明洲 陳威光 周秀惠

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