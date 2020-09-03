太平山漫步雲端公益路跑　提撥報名費助澎湖惠民醫院重建

原計畫上半年舉辦的「太平山漫步雲端公益路跑」，因為疫情關係延宕至今，宜蘭縣鐵人三項協會理事長王維昌醫師指出，宜蘭的防疫工作在林姿妙縣長領軍之下，相當成功，加上原本就有得天獨厚的「好山好水」，因此在疫情緩和後吸引許多民眾來宜蘭觀光旅遊，尤其是擁有豐富森林資源的太平山森林遊樂區，更是許多遊客的朝盛地，所以一年一度的「太平山漫步雲端公益路跑」無論如何都要舉辦，不能讓跑友們失望。
王維昌指出，澎湖惠民醫院因早期海砂屋，長年累月下來已嚴重腐蝕影響到病患及護家長輩的安全，惠民醫院需要覓地重建，重建經費高達5.5億，雖然我們能力有限，但願盡棉薄之力，將今年跑友的報名費定額提撥10萬元捐助天主教靈醫會，協助澎湖惠民醫院重建，服務當地需要照顧的長輩，當天的晶片回收也歡迎跑友們和一起做愛心，共同捐助澎湖惠民醫院。
羅東聖母醫院馬漢光院長表示，感謝宜蘭縣鐵人三項協會每一年都邀請本院一起推動結合健康與公益的路跑活動，今年尤其為澎湖惠民醫院的重建拋磚引玉，馬漢光說，長住澎湖的多半是年邁的長輩，尤其澎湖的長照量能嚴重不足，目前有3800位失智失能者，不到6年之後，推估失智失能長輩將多達4700人，相當於比現在激增了將近25%，但澎湖目前卻只有5個住宿式長照機構，合計僅有272床的量能。
馬漢光表示，這次惠民醫院的重建，我們希望擴大服務量能，打造一座可以服務澎湖近160位(住宿99位、日照60位)長輩的長照家園，以及提供居家長照每年2400人次的服務；若再加上一處擁有門診、住院、透析、復健和居家護理的醫療專區，屆時醫療照護涵蓋層面較現在倍增，但這樣的重建計畫所需金額5.5億，對靈醫會而言是一筆龐大數字，因此決定對外募款，請求社會大眾發揮愛心，一起送愛到澎湖。