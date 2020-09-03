影／中元普渡水溝蓋上燒金紙熔斷電纜　6千用戶電視斷訊

中元普渡拜拜，花壇鄉有人在水溝蓋上焚燒金紙，金紙掉落水溝暗渠一把火延燒，不僅熔斷水溝裡的電纜，還造成5000戶有線電視、600戶寬頻用戶停電了，一旁的二手車業者趕緊將車輛全部移出，連麥當勞也停業1.5小時，起火原因由警消調查釐清。

▲消防隊撬開水溝蓋布水線降溫、滅火，有線電視公司與天然氣公司也到場協助處理。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.09.03）

花壇鄉中山路麥當勞，昨（2）日中元普度，祭典結束店員就地在店門前燒金紙，金紙灰燼不慎引燃配掛在水溝裡的有線電視、電信業者電纜線，火苗引發濃煙更造成近5000戶有線電視收視戶和5、600戶寬頻網路用戶斷訊，麥當勞被迫暫停營業，業者漏夜搶修12小時，約今（3）日凌晨3點44分讓視訊恢復正常，業者擬對速食業者求償。

彰化縣消防局花壇分隊小隊長陳國興表示，接獲火警通報， 緊急趕赴現場，花壇分隊小隊長陳國興指出，火溝內冒火燃燒，撬開水溝蓋，布水線降溫、滅火，由於水溝還共掛有線電視、天然氣的管線，都一起遭殃。

▲濃煙不斷從水溝蓋冒出，嚇壞過路民眾。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.09.03）

消防局指出，昨日下午約4時許接獲通報，該處水溝內起火燃燒，消防隊派出2部水箱車、撬開水溝蓋布水線降溫、滅火，有線電視公司與天然氣公司也到場協助處理；濃煙不斷從水溝蓋冒出，嚇壞過路民眾，一旁二手車商也趕緊將車輛移出，以免火勢蔓延，目擊民眾指出，當時看到麥當勞前有人拜拜後，直接在水溝蓋上燒金紙，疑似因此掉進水溝裡引燃電纜線。

火警疑似燒紙錢不慎引發配掛在水溝裡的電纜線起火，大量濃煙竄出，連附近一家二手車行業者發現不對勁，趕緊將店裡進口名車全部移出，還好動作快，車輛逃過火劫，未被燻黑，否則損失難以估計。

▲目擊民眾指出，當時看到麥當勞前有人拜拜後，直接在水溝蓋上燒金紙，疑似因此掉進水溝裡引燃電纜線。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.09.03）

麥當勞公關部則發聲明指出，針對昨天火警事件，餐廳因受煙霧影響，目前恢復正常營運；警方及消防局在第一時間到場撲滅火勢並了解狀況，火警原因由警消進行調查釐清，餐廳以配合調查為主，相關細節不便對外說明。