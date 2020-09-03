建構長者完善多元照顧　雲林參訪合勤健康共生宅

縣長張麗善指出，雲林縣是全國老化第三高縣市，並有逐年持續增加趨勢，縣府面對雲林縣人口老化的問題，更加重視各項長者照顧與服務措施，除了積極推動長照2.0服務，並希望可提供更全面、多元的照顧服務，讓長輩享受有尊嚴與品質的生活，達到在地老化、在地安養目標。
張麗善表示，透過今天的參訪活動，讓縣府團隊對於健康共生宅這項創新、全面性的服務型態有更深入的認識，李董事長把他長年在建築領域的經驗，發揮在健康共生宅的規劃設計上，全棟都採無障礙設計，並將營養、復能、健康促進導入居住、餐飲、活動等全面生活設計，讓長輩可以在共生宅內暢行無阻，無論是護理之家或養老院，如果可以將這些建築概念融入，相信可提供長輩更完善的照顧。
今日參訪活動，由合勤健康事業董事長李柏憲親自導覽並簡報，李柏憲表示，國內高齡人口越來越多，對於家屬因為工作，無法長期陪伴長輩，合勤希望創造一個健康的生活環境，營造社區相容與合作的共生圈，採用共生宅型態，讓它不只是純粹長照養老住宿空間，可以跟社區做連結，讓長輩不會抗拒，家屬也能更放心。
李柏憲說，合勤健康共生宅借鑒歐日樂齡族共生概念，建構「內外共生」新模式，滿足銀髮熟齡族生活需求，透過「共學、共遊、共食、共創、共好」多機能的生活服務，形成一個美好的「內部共生圈」關係，讓共生宅與在地社區活動緊密連結，讓長者的生活圈可以擴展到當地的社區，甚至是連結到外地，為長者建構更靈活、彈性、多元的外部共生圈。
張麗善表示，雲林縣政府非常重視長者的照顧，一直在思考如何透過資源整合，為長輩們提供更好的照顧服務，李董事長也是雲林子弟，對共生宅領域很精通，未來將邀請他回雲林協助縣府幫長輩建構更好的環境，讓長者前輩生活得更有尊嚴。
李柏憲表示，感謝張縣長給予勉勵及建議，從張縣長率領局處首長參訪共生宅，希望能超前部署、做好相關準備，可看出張縣長對高齡人口的重視，未來不管任何一個縣市首長，都必須要有共生的觀念，才有辦法在下各階段面臨高齡海嘯的挑戰。