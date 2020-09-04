台中熱氣球升空！盧秀燕：不用到後山「台中更方便」

盧秀燕表示，選在山城石岡舉辦熱氣球體驗，因為風景明媚，石岡水壩又是供應大台中地區民生用水，結合水資源宣導音樂晚會，希望喚起民眾對水資源的美好記憶，加深珍惜愛護水資源的觀念，同時推廣山城的好吃、好玩、好美麗。
首次升空的熱氣球，規劃3場熱氣球繫留升空體驗，讓民眾升空鳥瞰大甲溪美景﹔盧秀燕親自體驗後，興奮分享心情說，她很喜歡空中、水上活動，這是她首次搭乘熱氣球，能夠鳥瞰美景真的很棒。
盧秀燕特別強調，因為這是台中首次舉辦，未來有機會讓熱氣球成為石岡特色活動，行銷在地文化，歡迎民眾到石岡體驗，鳥瞰山城美景。
石岡區公所指出，此次石岡公所籌辦熱氣球繫留升空體驗，是以繩索固定熱氣球來定點升降，讓民眾感受搭乘熱氣球的高空冒險，從搭球至下球時間約5至7分鐘，一次(趟)可承載4人，家長若有帶國小以下兒童，身高110公分以上始可搭乘。
此次體驗活動共舉辦3場，採現場排隊購票，今天下午3點30分、明日上午4點30分及下午3點30分，每場次限量100張，不分男女老幼每張票價500元，活動開始前30分鐘開放現場售票，每人限購1張，售完為止。
此外，活動第二天的水資源宣導市集，公所特別邀請石岡區共10個里的在地農民及成長班(媽媽教室)設置攤位，產品多為客家特色小點，如粄、粿、冰品、當季水果等，同日傍晚6點開始，由石岡在地國小、國中校內社團帶來精彩的表演，歌手林育澤、魏嘉瑩、王牌樂團、莊鵑瑛等人熱情開唱，還有絢爛煙火秀、摸彩活動等，內容精彩可期。