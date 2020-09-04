香腸嘴、草莓舌　家長不可輕忽川崎氏症

日前有位4歲的張小妹，因高燒5天不退，且後續出現眼白處發紅、嘴唇紅腫及身體出現紅疹的症狀，讓家長心急如焚，就醫後，經過臺中榮總嘉義分院小兒科陳書農醫師多重檢查，發現張小妹原來罹患了「川崎氏症」。
陳書農提醒，川崎氏症的症狀非常多樣且多變，小朋友有發燒4到5天不退情形，可觀察小朋友有没有眼白發紅、嘴唇紅腫龜裂（香腸嘴）、舌頭跟草莓一樣紅（草莓舌）、脖子處有一粒粒東西、全身各部位出現紅疹及手指、手掌、腳趾或腳掌變得紅腫，如果這五個症狀符合3到4樣，而且又有發燒不退的問題，那很可能就是罹患「川崎氏症」，建議要立即帶小朋友到兒科門診或急診做進一步的檢查。
陳書農說明，除了上述的5個經典症狀，在台灣，川崎氏症的小朋友施打卡介苗的這個地方可能會有紅腫的情況，所以小朋友發燒不退4到5天，有一些小朋友不見得會出現以上5個典型症狀，若家長發現卡介苗的地方無故紅了起來，亦有可能是罹患川崎氏症，須立即就診檢查。
陳書農也強調，「川崎氏症」即時治療很重要，小朋友發燒的第一天開始算起的10天內，需接受靜脈注射免疫球蛋白以及持續服用阿斯匹靈治療，如果沒有接受即時標準的治療，高達四分之一的比例小朋友的冠狀動脈會受到影響；接受標準的治療後，可以讓冠狀動脈受到影響的機率，從25%降到4%，機率可以降到原本的6分之1，但值得注意的是口服阿斯匹靈期間，如果小朋友有發燒症狀，又得到流感或是水痘，可能會引起嚴重的併發症，導致肝臟衰竭，臨床上醫師多會建議正在服用阿斯匹靈的川崎氏症小朋友，能規則接受國家的公費疫苗，尤為水痘疫苗及流感疫苗。