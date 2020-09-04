農業商業模式助產銷　提升台灣農業競爭力

農委會農試所在今（4）日在台南新化區瓜瓜園地瓜生態故事館，舉辦「109年度農業商業模式推廣應用成果發表暨種籽推廣人員授證」，展現多年來推動應用成果。
農委會農試所所長林學詩表示，「輔訓合一」的農業商業模式輔導機制，應用在農產業的教學、輔導與推廣工作，多年來已培訓許多農業組織，透過該套工具的引導與盤點，發展新產品或服務。
林學詩指出，農作物要會種，也要會銷售，且到一定規模時，又會遇到產能控制、價格競爭、通路等問題，非常複雜﹔因此，農試所以市場已成熟應用的「商業模式九宮格」為原型架構，搭配農業特性發展出一套適合農業應用之商業模式工具，改變以往從生產者觀點發展事業的思維。
林學詩強調，該模式以目標客群的角度進行市場探索，找到最重要且未被滿足的需求，拉近生產者與消費者之間的距離，再藉由盤點掌握自身農業關鍵資源，尋找事業中不可獲缺的合作夥伴，學習正確盤點成本支出及收益來源，協助學員在發展事業的各個階段，隨時調整商業模式。
近年來已運用該農業商業模式工具，並已建立市場口碑的標竿農企業如「瓜瓜園企業股份有限公司」，暢銷產品為黃色地瓜薯條﹔瓜瓜園企業總經理邱裕翔指出，經農業商業模式盤點後發現，「彩色、小包裝」地瓜薯條具有行銷年輕族群之市場利基。
該公司技轉農試所紅心番薯(台農66號)及紫心番薯(台農73號)健康種苗，與原黃金番薯(台農57號)組合成彩色薯條﹔邱裕翔說，未來「彩色地瓜薯條」將透過便利商店、量販店，向年輕消費客群傳遞食用國產地瓜健康、方便、時尚之價值主張。
其他還有「天使花園休閒農場」，跳脫花卉生產銷售之既有框架，善用花卉妝點並建立農場服務流程優化顧客體驗﹔「富瀧農食經理有限公司」則以台灣所有品種鳳梨及其加工產品對應目標客群需求，建立「旺萊獅」品牌積極開拓市場。
「屏東縣屏東市蔬菜產銷第13班」，以牛蒡生產為主，使用有機牛蒡原料傳遞友善環境價值主張，將「大力蔘」品牌打入量販系統。「東晟水產股份有限公司」利用魚鰾開發出花膠食材，並設計出月子膳食，開發新通路，打造月子膳食新市場﹔「台全珍豬工業股份有限公司」，則因應WTO對養豬產業所受之衝擊，進而推動產、製、銷一元化商業模式。
農試所強調，為加速農業商業模式工具推廣應用，協助農業組織因應環境變化調整經營方向，該所將培訓種籽人員參與農業商業模式工具，以擴大推廣與應用的助力，今年度共有29位試驗改良場所及農會推廣人員培訓，成為農業商業模式推廣尖兵，期藉由第一線推廣人員之協助，加速推動農產業組織的應用，提升農業軟實力，共同為提升農業競爭力而努力。