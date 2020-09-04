雲林「幸福構圖」徵件　首獎可獲五萬元獎金

縣長張麗善指出，雲林縣好山好水且20鄉鎮市皆有不同的人文風情，不僅自然生態及人文景觀豐富，還有許多道地巷弄美食及社區隱藏版私房秘境，雲林縣108年遊客人數相較107年增加約250萬人次，成長幅度約4成，未來縣府會持續努力推動觀光，讓更多人看到雲林之美。
張麗善表示，希望透過攝影比賽的舉辦，吸引更多民眾到雲林遊玩，打開雲林縣的知名度，也鼓勵所有熱愛攝影的民眾共襄盛舉，用鏡頭捕捉心目中的雲林美景並報名參賽，縣府會透過各式管道將參賽作品呈現給大家，同時把雲林好玩、好吃等特色介紹給大家。
縣長張麗善、副縣長謝淑亞、縣議員賴淑娞、周秀月、古坑鄉長沈勝騰、文化觀光處長陳璧君、台電輸變電工程處中區施工處經理黃育新、課長袁麗蘭、專員詹益鑑等人，共同邀請全國熱愛攝影的民眾踴躍參賽。文化觀光處長陳璧君表示，雲林縣無論是自然田野、海邊風光或4條入選「台灣百大必訪步道」的杉林步道等，都是遊客來雲林必訪遊程，在在顯示雲林尚有許多隱藏版秘境、人文景觀及道地巷弄美食，等著遊客前來探訪、體驗。
陳璧君說，「2020年雲林攝影比賽-幸福構圖」參賽組別有「古蹟歷建」、「人文美食」、「經典小鎮與其他」、「電力設施」等四組，各組首獎最高獎金新台幣5萬元、第二名新台幣2萬元、第三名新台幣1萬元，以及佳作數名，總獎金達新台幣40萬元，即日(9/4)起開放網路報名至10月30日止，歡迎愛好攝影民眾報名參賽，用照片讓更多人看見雲林的好山好水。