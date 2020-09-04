台豬車拼美豬　屏東五大餐飲品牌擔任最佳豬隊友

為力挺「台灣豬」迎戰「美豬」，源自屏東的連鎖早午餐與知名餐飲業者，聯合宣示擔任「台灣最佳豬隊友」，並推出饕客必點的國產豬肉料理，呼籲國內的連鎖餐飲業者「台餐挺台豬」多多選購國產豬。





漫時光早午餐、燒肉魂、義朵朵pasta、帝亞布勒風味餐館、阿漢私廚與策展人黃耀寬等發表聯合聲明，強調餐飲業者都是「台灣最佳豬隊友」，並推出饕客必點的台灣豬肉料理。





像「燒肉魂」使用中央畜牧場與平埔黑豬的豬肉，油花帶著淡淡的奶油甜味香，「醬燒家香骰子豬」，與平埔黑豬製作的「鹽烤黑毛梅花豬」，連外國人也愛吃，「漫時光」長期使用屏東小農或台灣食材，像「蔥爆鹹豬肉蓋飯」就是8家漫時光的銷售前3名。



▲中央畜牧場暨神農獎得主蘇鵬(右)與平埔黑豬創辦人李榮春強調(左)盼政府落實產地標章或標示，明確標註美豬豬肉的來源（圖／記者陳美嘉攝,2020.09.04）

「義朵朵pasta」則用義大利料理，將國產豬肉烹調成義式美味，以「羅勒霜降豬義大利麵」橫掃男女老幼，「帝亞布勒風味餐館」則推出「青蒜螺肉梅花豬肉煲鍋」，呈現傳承百年的「台灣豬蒜香」。





屏東第一炒飯男的「阿漢私廚」創辦人蔡明漢，則以台灣豬肉香搭配台灣五穀米，做出讓人驚艷的「彩鑽肉絲蛋炒飯」。





中央畜牧場暨神農獎得主蘇鵬表示，期望政府落實產地標章或標示，明確標註美豬來源，同步加強國內豬肉推廣，增加國外市場知名度，強化本土養豬業者的競爭力，平埔黑豬創辦人李榮春強調，推動本土養豬業者科學養豬與品牌建立等工程刻不容緩，希望政府加強檢驗，確保沒有藥物殘留或超標，為消費者的健康把關。





行政院農業委員會畜產試驗所所長黃振芳指出，政府目前有6大行動方案，包含，保障豬農收益與產銷平準、豬隻死亡強制保險、輔導養豬場現代化升級、推動屠宰場現代化升級、策略性擴大出口拓銷台灣豬與學校營養午餐使用國產豬。



