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影／員林市補助市民購置小型農機　最高3000元

記者葉靜美/彰化報導
calendar_today2020-09-04 22:56:17

▲員林市公所補助農民購置小型動力農機，每台最高補助3000元，今(4)日在員林公園舉辦農機驗收。（圖／記者葉靜美攝，2020.09.04）
▲員林市公所補助農民購置小型動力農機，每台最高補助3000元，今(4)日在員林公園舉辦農機驗收。（圖／記者葉靜美攝，2020.09.04）
員林市公所開辦小型農機補助，補助農民購置中耕機、背負式噴霧機、背負式施肥機、背負式割草機等小型動力農機，每台最高補助3000元，農民若持振興券購買，最高可省下5000元，今(4)日在員林公園舉辦農機驗收，現場也同步宣導廢農藥容器回收，呼籲農民三沖三洗後再回收。

員林市公所自103年起，每年編列預算開辦小型農機補助方案，今年已邁入第七年，每年都獲得農民廣大關注，詢問度都很熱烈，今年除持續辦理小型農機補助，更擴大套袋與肥料補助，小型農機每台最高補助3000元，今年共補助108台農機、補助金額32萬多元，員林市長游振雄表示，只要設籍員林市的農民，配合的農地在彰化縣內，都能來申請。

▲農民帶著購置的中耕機、背負式噴霧機、背負式施肥機、背負式割草機等小型動力農機，等待市公所人員驗收。（圖／記者葉靜美攝，2020.09.04）
▲農民帶著購置的中耕機、背負式噴霧機、背負式施肥機、背負式割草機等小型動力農機，等待市公所人員驗收。（圖／記者葉靜美攝，2020.09.04）
游振雄指出，小型農機補助以強化田間生產設備為主，近年來荔枝椿象問題困擾著農民，因此今年補助項目中，以噴霧機最受歡迎；有鑑於國內農業屬小農經營模式，作物栽培種類繁多及種植面積小，農友對農機需求之機種亦多樣化，又面臨當前農業勞動力老化及嚴重缺工，市公所開辦小型農機補助，支持政府農機產業發展，期待農業現代化的耕種方式能夠吸引農村青年回流從事農業生產，落實提升農業生產效率及照顧農民政策。

市公所也同步宣導廢農藥容器回收，配合清潔隊舉辦資源分類與舊農藥容器回收及處理方式宣導會，以保護田間自然生態環境免於汙染，游振雄說，農藥屬有毒物質，使用後的空瓶常有農藥殘留問題，因此農藥廢容器務必妥善回收處理，以避免對環境造成二次汙染。

▲現場同步宣導廢農藥容器回收，呼籲農民以三沖三洗方式，將農藥瓶罐沖洗乾淨再回收。（圖／記者葉靜美攝，2020.09.04）
▲現場同步宣導廢農藥容器回收，呼籲農民以三沖三洗方式，將農藥瓶罐沖洗乾淨再回收。（圖／記者葉靜美攝，2020.09.04）
游振雄呼籲民眾於農藥用畢後，不要有剩餘液體，以三沖三洗方式，將農藥瓶罐沖洗乾淨，並將清洗液倒入噴灑器內，重複噴灑利用，與其他資源回收物分開，交由清潔隊或農藥販賣點進行回收；清潔隊表示，請大家一同落實資源回收，共同維護優質環境，提升田間與居家安全品質。

 

關鍵字

員林市 小型農機 補助 噴霧機 廢農藥容器

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