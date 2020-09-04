搭CK－124蒸汽老火車　二水跑水節「趣」

全國獨一無二！二水國際跑水節將於10月31日、11月1日登場，彰化縣長王惠美與二水鄉長蘇界欽等人今（4）日為活動暖身，今年升級版安排有「三鐵跑水小旅行」，民眾可以搭CK124蒸汽老火車頭火車到源泉火車站，有二水在地農村美食等著嘉賓來品嚐。

▲彰化縣長王惠美與二水鄉長蘇界欽等人啟動二水國際跑水節活動。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.04）

彰化縣年度盛事二水國際跑水節即將登場，今年的活動有別以往單純競賽與踩街，還增加「三鐵跑水小旅行」體驗，即結合當地鐵道、鐵馬特色與安排深度旅遊的鐵腿行程，不過，體驗鐵道搭乘的火車來頭不小，是有84年歷史的CK124國寶級蒸汽火車，限量180人體驗，難能可貴。

▲集集線小火車。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.04）

王惠美指出，10月到11月是秋收的好日子，彰化縣因為有濁水溪、八堡圳的灌溉所以生產出非常好的農特產品，二水跑水節在林先生廟的祭拜儀式，具有慎終追遠、飲水思源的意義，二水好山好水好好玩，除了二水跑水節之外，如果大家細細品味二水，會發現二水是一個非常適合深度旅遊的地方。

王惠美說，今年配合推出「三鐵跑水小旅行」，於10月31日活動首日，讓您從彰化火車站搭乘CK124蒸汽火車頭到源泉火車站參與跑水節活動，中午於源泉國小享用在地胭脂茄、白玉苦瓜、二水好米等在地農產入菜的「古早味農村饗宴」超值午餐，再騎鐵馬追火車、分組導覽解說，將於9月7日上午9時起上網販售，僅限額180人，歡迎大家來二水住一晚，隔天再參加二水馬拉松，一起來探索二水。

▲達德商工餐飲科上菜秀，二水在地農村美食。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.04）

蘇界欽說，交通部觀光局已經多年補助辦理二水跑水節慶典，今年又核定二水鄉為台灣經典小鎮，補助經費600萬元，其中100萬元為行銷費用，因此才能禮聘國寶CK124蒸汽火車到二水，盼藉其鐵道魅力，吸引更多遊客暢遊二水，感受百年跑水風華。活動資訊可上彰化縣文化局活動官網查詢「三鐵跑水小旅行」。