高市青年局與新願文創合作　共育新一代藝術創業人才

局長張以理除強調參與學員能藉此找到更多作品曝光以及多元合作機會外，也希望從青年藝術家到新創品牌都能共生共榮，進而帶給民眾更美好的藝術生活。
新願文創舉辦的「藝企加速」Pitch Day暨「藝起發光」成果展今天在高雄駁二香蕉音樂館盛大展開，現場邀請來自藝術產業的經理人、設計與藝術相關科系學生及天使投資人共襄盛舉，串動藝術、學界及商界開啟合作，培育藝術創業人才，激盪出更多藝術合作交流。
張以理表示，環視創業市場環境，新創加速器多聚焦在科技領域，對於文創藝術類別扶育甚少，為協助有意投入藝術產業之相關科系學生及在地深耕創作者，青年局透過系列講堂、跨界觀摩以及藝企加速Pitch Day，輔導青年藝術創業家，發展出更完善的藝術商業模式，讓青年新創品牌穩定發展，參與的學員能藉此找到更多作品曝光以及多元合作機會，從青年藝術家到新創品牌都能共生共榮，進而帶給民眾更美好的藝術生活。
「藝企加速」Pitch Day暨「藝起發光」成果展參與者包含文創設計與藝術保存相關科系學生、阿卡貝拉樂團導師、視覺形象設計團隊企劃總監及藝術劇場負責人等20位學員，讓高雄藝術青年與企業家進行對話交流，並緊密連結在地資源，帶動高雄藝術產業發展。