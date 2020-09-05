湧言會高雄辦營隊　陳其邁當首位講師

湧言會首次舉辦青年營隊，包括召集人立法委員王定宇，及立委林楚茵、趙天麟，新北市議員何博文、張志豪，台北市議員阮昭雄，高雄市議員江瑞鴻、李雅慧、林智鴻、陳致中、黃文益、黃秋媖、鄭孟洳等人均到場，並邀請多位政壇菁英及資深媒體人擔任講師，協助有心投入公共事務的青年進入政治職場，培植專業政治幕僚。
王定宇表示，「所有的政治都是從地方開始」，這是美國參議員的名言，趙天麟是高雄市黨部副主委、高雄市立委，而他是台南市立委，辦的第一場活動當然希望從南台灣開始，未來北中南都會辦，公共政策都跟在地性有關係，我們住在這附近，就從這裡開始。
活動首日即邀請到新任高雄市長陳其邁擔任講師，參加此次活動是不是有派系考量？陳其邁表示，只要是黨內的邀請，不同團體都會去，當然在黨職的選舉當然會有派系之分，但是施政當然沒有「看就知道」，被問道今天來向年輕人分享些什麼？陳其邁也笑說：「他們就很喜歡聽我跌倒的故事，所以就來講這個」。
王定宇也強調，事實上湧言會從命名到這個平台，海董參與的次數是零，他對於需要幫忙的人，其實都不吝給予幫助，以前都開玩笑講沒有所謂的海派，那應該是一個「吃飯會」，誰都會去，有時候和海董聊天的時候還碰到陳亭妃，她怎麼可能是海派！
王定宇認為，林董事長大概是以他的角度在關心這個國家，但不能解釋為他參與政治，他在政治圈其實隔了一層，現在用湧言會讓這個區別更清楚，免得他被誤解，海董其實是很樂於幫助不同系統的人。
據了解，台灣基進也辦了組訓，王定宇說，時間可以的話他都樂於分享，那邊也是年輕人，但同樣都是台灣未來的資產，自己跟趙天麟的時代剛好銜接威權到開放，所以有責任幫助下一個世代，現在二、三十歲的年輕人能夠更扎實的跟我們台灣這土地連結。
立委趙天麟也說，其實整個泛綠、台派陣營就是種特色，會互相支援，派系激烈競爭只會出現在黨職選舉，但其實大部分都是合作的概念，然後跨黨派之間，大家只要為台灣好都會合作；王定宇也說，像他和王定宇委員也和陳柏惟委員都在國防委員會一起為這個國家運作的感覺是很美好的、是超越黨派的，像這也是陳其邁當市長後的營隊處女秀，第一次參加營隊就來湧言會，難道就把他當作湧言會的？這樣子是把他看小了。
王定宇指出，這三天的課程就是用兵推的方式訓練，讓這些學員不是聽課，而是真正的去參與決策，六十人分成六組，裡面自然會產生意見領袖、產生組織者、產生文宣、產生決策者，這是一個操練的過程，這過程當中他會被看見，也許來當他導師的市議員、立委就當場就會簽約，營隊就是希望訓用合一。
趙天麟說，我們會模擬分成六個主要政黨或政治勢力，然後每個議員分給他們輔導，去輔導他們怎麼站在在他的政黨立場去發揮它的最大效益，你都已經分成六個政黨，基本資料讓你知道是什麼樣的社會氛圍，題目抽出來之後給他們幾分鐘去應對，各黨會做出什麼樣的反應，非常有意思。