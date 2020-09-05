雲林家扶感謝眾志成城　555萬助學金協助學子乘夢飛翔

雲林家扶陳燦勳主委感謝疫情期間，各行各業受影響，但依然支持家扶助學，社會關切之聲不絕於耳，雲林家扶感激雲林縣夜市慈愛會100萬元、節省母親喪葬費30萬元的雲林家扶李萬吉副主委也支持家扶助學，還有雲鳳獅子會眾師姊一條心10萬元助學、五條港安西府5萬元，以及宋瑞萍小姐120萬元，還有萊杯咖啡音樂會匯集台塑六輕及獅子會300-D1區的83萬元鼎力相助，讓經濟弱勢學子脫貧更邁進一步。
社會處游淯棋嘉許雲林家扶才藝隊，更肯定自立青年吳冠德及李虹霏回到家扶分享，造就平實而逆境成長孩子，吳冠德表示，「求學不難，求學永遠只是天分和努力的投入，知道自己所擅長而不是被讀書侷限，甚麼都可以學不管攸不攸關升學/職業，一旦用到就將會是高人一等的利器。」台大雙主修政治與社工系李虹霏，則以「做了自己不喜歡的事，才能做自己喜歡的事情。」
典禮上雲林家扶每位高中職6000元、大專15000元助學金，家扶主委陳燦勳更針對今年升高中會考3A2B以上的菁英及高中大專取得證照的家扶學子，額外再頒發「獎菁英」以激勵期待每位家扶兒表現優異都能來領取。
雲林家扶陳燦勳帶領著副主委施松吉、蘇長懋委員、程英綢委員、與游淯棋副處長、虎尾鎮公所主秘周瑛坤，以象徵決心、成長、自信、勇敢、希望的氣球，代表消除就學阻力學子挹注資源與能量。