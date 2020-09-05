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雲林家扶感謝眾志成城　555萬助學金協助學子乘夢飛翔

記者洪佳伶/雲林報導
calendar_today2020-09-05 14:46:16

▲雲林家扶感謝各界善心人士捐款，讓助學金頒發不受到疫情影響，仍然順利舉行。（圖／記者洪佳伶攝,2020.09.05）
▲雲林家扶感謝各界善心人士捐款，讓助學金頒發不受到疫情影響，仍然順利舉行。（圖／記者洪佳伶攝,2020.09.05）
雲林家扶助學金555萬達標，匯集各界愛心頒發高中職200人、大專272人，共計472學子受益，典禮在雲林家扶希望太鼓磅礡展開、烏克麗麗、非洲鼓、吉他隊輪番上陣；會中由自立青年吳冠德甫畢業於中興大學化學系研究所與現就讀台灣大學李虹霏分享。

雲林家扶陳燦勳主委感謝疫情期間，各行各業受影響，但依然支持家扶助學，社會關切之聲不絕於耳，雲林家扶感激雲林縣夜市慈愛會100萬元、節省母親喪葬費30萬元的雲林家扶李萬吉副主委也支持家扶助學，還有雲鳳獅子會眾師姊一條心10萬元助學、五條港安西府5萬元，以及宋瑞萍小姐120萬元，還有萊杯咖啡音樂會匯集台塑六輕及獅子會300-D1區的83萬元鼎力相助，讓經濟弱勢學子脫貧更邁進一步。

▲家扶主委陳燦勳針對今年升高中會考3A2B以上的菁英及高中大專取得證照的家扶學子，額外再頒發「獎菁英」以激勵期待每位家扶兒表現優異都能來領取。（圖／記者洪佳伶攝,2020.09.05）
▲家扶主委陳燦勳針對今年升高中會考3A2B以上的菁英及高中大專取得證照的家扶學子，額外再頒發「獎菁英」以激勵期待每位家扶兒表現優異都能來領取。（圖／記者洪佳伶攝,2020.09.05）
社會處游淯棋嘉許雲林家扶才藝隊，更肯定自立青年吳冠德及李虹霏回到家扶分享，造就平實而逆境成長孩子，吳冠德表示，「求學不難，求學永遠只是天分和努力的投入，知道自己所擅長而不是被讀書侷限，甚麼都可以學不管攸不攸關升學/職業，一旦用到就將會是高人一等的利器。」台大雙主修政治與社工系李虹霏，則以「做了自己不喜歡的事，才能做自己喜歡的事情。」

典禮上雲林家扶每位高中職6000元、大專15000元助學金，家扶主委陳燦勳更針對今年升高中會考3A2B以上的菁英及高中大專取得證照的家扶學子，額外再頒發「獎菁英」以激勵期待每位家扶兒表現優異都能來領取。

雲林家扶陳燦勳帶領著副主委施松吉、蘇長懋委員、程英綢委員、與游淯棋副處長、虎尾鎮公所主秘周瑛坤，以象徵決心、成長、自信、勇敢、希望的氣球，代表消除就學阻力學子挹注資源與能量。

▲雲林家扶感謝各界善心人士捐款，讓助學金頒發不受到疫情影響，仍然順利舉行。（圖／記者洪佳伶攝,2020.09.05）
▲雲林家扶感謝各界善心人士捐款，讓助學金頒發不受到疫情影響，仍然順利舉行。（圖／記者洪佳伶攝,2020.09.05）
 

 

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雲林家扶 助學金 獎菁英 自立青年

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