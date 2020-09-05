斗南跨站式啟用評價爭議　外觀材質不實用維護難題

雲林縣內的林內、石榴、斗六、斗南、石龜等5個車站中，斗南站每日上、下行各級列車共有108車次停靠，每日平均搭乘人數4,329人，是斗六站外嘉南平原重要的車站之一；斗南車站舊名為他里霧驛為雲林縣內最早車站，第一代車站建於1903年，1920年由他里霧驛改為斗南站，並於1945年改建第二代車站，今2020年9月5日啟用的跨站車站為最新第三代車站，歷經2年9個月斥資工程經費1.9億元，終於在今（5）日舉行第一階段新站房啟用典禮。
交通部次長祁文中、立法院委員劉建國、行政院顧問許修振、雲林縣副縣長謝淑亞、斗南鎮鎮長沈暉勛、雲林縣議員張庭綺、王秋足等和地方民眾與會，也有不少民眾前往台鐵在斗南舊站候車室，購買每人限購5套的每套新台幣200元共限量1000套紀念套票，且現場備有新站啟用紀念戳章，供鐵道迷購買珍藏。
不少民眾在參觀這座號稱斥資1億9千萬元打造的斗南跨站式車站後有所失望，認為僅不過是一座經過精心室內設計裝潢的天橋，且外觀創作藝術的竹子、木材材質和花卉，雖美觀卻不實用，往後的維護和經費將讓後續管理單位傷腦筋，且因後續的動線、停車位等設施尚未配合完成，以致啟用典禮時的外觀顯得有些草率。
由於副縣長謝淑亞致詞時，說起地方在早先提議設置後站時經過，曾向前總統馬英九陳情等過程，引起立委劉建國有另外說法，表示爭取設置跨站式車站已是現今的趨勢，所謂的前站後站已不存在了；因而引起地方民眾有個聯想，就是往後沒有前後站區分，原先通稱前站的斗南站前廣場得改口為第一出口或文昌路出口，至於通稱的後站，則改口成第二出口或信義路出口。