小花蔓澤蘭防除宣導活動　田中鎮碧峰里拿冠

「世界百大入侵種」小花蔓澤蘭，入侵台灣生態環境危害甚鉅，由於繁殖能力強，林務局南投林區管理處展開「斬草除根」活動，趁小花蔓澤蘭每年開花結實前拔除，更將9月第1個星期六更訂為「小花蔓澤蘭全國防治日」，林務局強調仍須經年持續防治，以避免再次蔓延。

▲南投林區管理處舉辦「蔓蔓來，快快除～防治外來入侵種！」活動。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.05）

南投林區管理處與彰化縣政府今（5）日在林管處田中分站及田中森林公園共同舉辦「蔓蔓來，快快除～防治外來入侵種！」活動，由特有生物保育中心黃士元博士現場介紹小花蔓澤蘭、香澤蘭、銀膠菊等外來入侵種危害情形。

「小花蔓澤蘭全國防治日」由彰化縣田中鎮平和里、復興里、東源里、碧峰里、香山里等五里里長率眾約60人組隊參與清除小花蔓澤蘭比賽，最後由碧峰里以清除小花蔓澤蘭68.4公斤拔得頭籌。

▲民眾如有發現小花蔓澤蘭的蹤跡，請連根拔起，並放在塑膠袋內，不要隨便棄置，以免植株萌芽再生。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.05）

南投林區管理處處長李政賢表示，歷年來針對外來入侵種之防治，小花蔓澤蘭數量已逐年降低，除採防治宣導活動外，希望藉由介紹小花蔓澤蘭、香澤蘭、假澤蘭等對環境危害情形，及積極防除方式、植株利用展示等，讓更多民眾實際參與防除工作，更關心周遭環境遭受外來種植物危害之情形，全民都能隨時隨地做防除工作。

李政賢指出，民眾如有發現小花蔓澤蘭的蹤跡，請連根拔起，並放在塑膠袋內，不要隨便棄置，以免植株萌芽再生，請大家共同參與小花蔓澤蘭防除工作，維護大家所賴以生存的環境，讓台灣自然生態更加美好！

▲林務局南投林區管理處展開「斬草除根」活動，趁小花蔓澤蘭每年開花結實前拔除。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.05）

田中鎮碧峰里里長蕭文忠表示，這個活動辦在碧峰里，里民希望能將冠軍留下來，所以很積極拔除小花蔓澤蘭，能拿到冠軍大家都很高興，我也鼓勵里民看到外來入侵種可以積極移除，還可以到南投林區管理處田中分站繳交小花蔓澤蘭。

李政賢強調，小花蔓澤蘭有綠癌之稱，可藉種子及蔓藤延伸擴散而阻止植物正常生長；為避免種子飛散，防治時間以開花結果前為佳，清除以斬草除根為重點，並將藤蔓包裹緊實或裝入垃圾袋。