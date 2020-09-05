龍潭運動公園鋪面脫落　民眾摔傷議員辦會勘竟被放鴿子

黃敬平指出，受傷的民眾汪小姐表示，她一個多月前某天傍晚，帶小孩到龍潭運動公園運動，天色昏暗，運動場內照明設施也無法涵蓋全場，她在場內歧嶇難行的地面，不慎被足球門架的鐵輪絆倒摔傷，雙膝、雙肘關節處都嚴重擦傷破皮、流血，痛楚難當，醫囑在復原過程中還不能碰到水，即使傷口後來復原了，仍留下明顯傷疤。
汪小姐說，像她一樣的案例這兩、三個月來，層出不窮，她的朋友、鄰居，不論大人或小孩，都跟她一樣有在龍潭運動公園內摔傷的經驗！汪小姐不滿公務部門為何不能事先警告民眾，並儘快將場地復原，她強調還打了1999市府專線投訴，得到的回應卻是場地恢復工程，要等到明(110)年底才會完成。
對鋪面造成民眾受傷一事，龍潭區公所回覆兩位議員表示會在明年規劃設計改善；體育局運動設施科科長姜相維則回應表示，絕對沒有放兩位議員鴿子，因為議員發函時間太過急迫，體育局同仁當天均沒有空可以參加會勘，上午也有向兩位議員請假，對於有民眾因為鋪面脫落而受傷，因為沒有親自接觸到受傷民眾，不方便做出回應。
黃敬平表示，上月底(8月27日下午3點半)他請服務處助理會同林昭賢議員服務處助理，邀請受傷民眾與龍潭區公所承辦官員，發函辦理正式會勘，結果兩名議員的助理和受傷民眾在運動園區內傻等40多分鐘，還未見官員到場會勘，後來才知道議員正式辦的會勘竟然被官員放鴿子，漫不經心的態度，足見體育局、龍潭區公所完全不在意，等到議員生氣了才開始想補破網，他痛批體育局、區公所態度草率、不理民瘼。
黃敬平說，上週要求區公所、體育局一起會勘時，還沒看到張貼告示提醒民眾注意，結果昨日到場會勘時就發現區公所已在看台旁邊的牆壁張貼告示，他質疑區公所的作法只做半套，既然看到場地有危險了，形成民眾運動時跌傷的隱形殺手，為何不趕緊將整片足球場地周圍都封鎖圍起來，不讓民眾靠近或闖入跑跳？
黃敬平及林昭賢要求體育局、龍潭區公所應儘快改善鋪面，不要再以發包規劃設計等行政程序推拖搪塞，人工鋪面有問題，且每隔數年就有破損、脫落之虞，就應恢復成種植草皮植被，以天然的草皮來保護民眾運動，遠比浪費錢砸錢鋪設人工草皮或其他鋪面還有效率。