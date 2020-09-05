影／砰！埤頭鄉爆米香節轟然巨響開場

砰！轟然巨響在空氣中爆開了米香，眾人一陣歡呼「真太香了」彰化縣埤頭鄉第三屆爆米香節今（5）日熱鬧開場，民眾攜老扶幼開心逛20多個攤位，免費拿爆香米、兌換埤頭鄉農特產品和社區特色食品，體驗消防救災技巧，有吃有玩，歡度鄉土味十足的假日。

▲縣長王惠美體爆米香，驗砰！轟然巨響在空氣中爆開了米香，眾人一陣歡呼「真太香了」。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.05）

埤頭鄉公所設計米香大砲為活動「打響第一砲」，民眾歡喜湧進鄉公所廣場及封路的東邊市街，觀賞歌舞表演，兌換米香的攤位大排長龍，鄉公所邀請四家米香商販駐點示範爆米香，讓民眾看得到、吃得到香噴噴的現做米香。

「2020彰化縣埤頭鄉第三屆爆米香節」今（5）日在埤頭鄉公所前廣場登場，現場有爆米香免費贈送、社區美食料理分享、學校社團表演、捐發票換贈品等精彩活動，還有最可愛的爆米香宣傳大使「米香娃娃」為活動造勢宣傳。

▲現場開放民眾吃爆米香比賽。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.05）

縣長王惠美說，爆米香是上一代人小時候的回憶，透過爆米香讓民眾體會稻米的不同型態，體驗過去傳統的美好滋味，今日的活動精彩豐富，熱鬧滾滾，縣府也很支持地方公所發揮創意，發揚在地特色，希望透過今天的活動將在地的好推廣出去，拓展彰化台梗9號米的市場。

埤頭鄉長杜彩懿表示，埤頭鄉是彰化縣的重要米倉，八堡圳引濁水溪灌溉埤頭農，黑泥帶來豐富有機質，讓埤頭鄉盛產台梗9號稻米，鄉內有稻米觀光工廠也有農特產展售館「百寶村」，鄉公所舉辦爆米香節可以提高埤頭良質米的能見度。

▲民眾攜老扶幼開心逛20多個攤位，免費拿爆香米、兌換埤頭鄉農特產品和社區特色食品。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.05）

爆米香商販林平達說，早年民生物資貧乏，爆米香是最常見的平民美食，1950至1960年代顧客拿什麼米，他們就用什麼米來爆，要訣是米必須乾燥，加熱到攝氏130度，10至12分鐘「碰！」的一聲，爆出又大又白的米香，放在平盤上均勻澆淋蜂蜜與紅糖熬煮的蜜糖汁，放涼後裁切一塊塊，就是好吃的爆米香。