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影／幸福滿家扶　3250名家扶兒逛賣場體驗採購流程與樂趣

記者葉靜美/彰化報導
calendar_today2020-09-05 20:50:00

▲社會各界善心人士慷慨解囊，讓3250名受助的彰化家扶兒少，今（5）日開心到大賣場，選購新學期要用到的文具用品、新鞋、新衣褲、書包及民生物資等。（圖／記者葉靜美攝，2020.09.05）
▲社會各界善心人士慷慨解囊，讓3250名受助的彰化家扶兒少，今（5）日開心到大賣場，選購新學期要用到的文具用品、新鞋、新衣褲、書包及民生物資等。（圖／記者葉靜美攝，2020.09.05）
來自民眾、社團及企業熱心捐助振興三倍券及現金280多萬元，讓3250名受助的彰化家扶兒少，今（5）日能開心到大賣場，選購新學期要用到的文具用品、新鞋、新衣褲、書包及民生物資等，有家扶兒表示，要讀國中了，第一次到大賣場採購物品，這是最棒的開學禮物！

彰化家扶主任王震光表示，原本的規劃是每戶給予1000元採買，因民眾及企業慷慨解囊，後來加碼2個小孩以下的，每戶1400元，3個小孩以上每戶2500元，讓家扶的小朋友能選購更多開學需要用到的東西，開心迎接新學期。

▲林冠廷採購了文具用品、床包枕頭等，要讓家扶的弟弟妹妹們開學能帶到宿舍使用。（圖／記者葉靜美攝，2020.09.05）
▲林冠廷採購了文具用品、床包枕頭等，要讓家扶的弟弟妹妹們開學能帶到宿舍使用。（圖／記者葉靜美攝，2020.09.05）
1800戶、3250名受助的全縣家扶兒少，分成北彰化及南彰化，分別到家樂福彰化店及大潤發員林店採購，親子一同逛大賣場，一同討論選購新學期所需物資，讓偏鄉孩子學習體驗大賣場採購流程與樂趣，不但促進親子互動，更一同感受社會各界的愛。

家住福興鄉第一次用振興券買到自己想要物品的小傑說，振興券都用來買家裡的用品，今天是第一次到大賣場採購，原來賣場這麼大，有琳瑯滿目的東西，能自己選擇我要的東西，很開心；家中有5名子女的媽媽小麗，由於居住較偏僻鄉鎮加上家中有幼童，因此帶孩子到大賣場採買是件很困難的事，但這次媽媽克服了交通及照顧問題，全家一起出門到大賣場開心採購，臉上帶著滿滿的笑容。

▲家扶兒賣力表演，向愛心人士表達感謝之意。（圖／記者葉靜美攝，2020.09.05）
▲家扶兒賣力表演，向愛心人士表達感謝之意。（圖／記者葉靜美攝，2020.09.05）
王震光說，今年大環境雖然充滿嚴峻考驗，但社會上的善心人士反而更加關心家扶的孩子，大家慷慨解囊，讓受助親子們感受到更深刻的溫情，也感謝家樂福彰化店及大潤發員林店額外贈送的生乳捲、衛生紙，讓平常少有機會購買甜點的家庭，也能嚐到甜甜的蛋糕，吃在嘴裡，甜在心裡，親子們除了買得開心，也帶著滿滿的愛與物品開心而歸。

 

關鍵字

彰化家扶 振興券 三倍券 大賣場 開學

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