影／幸福滿家扶　3250名家扶兒逛賣場體驗採購流程與樂趣

彰化家扶主任王震光表示，原本的規劃是每戶給予1000元採買，因民眾及企業慷慨解囊，後來加碼2個小孩以下的，每戶1400元，3個小孩以上每戶2500元，讓家扶的小朋友能選購更多開學需要用到的東西，開心迎接新學期。
1800戶、3250名受助的全縣家扶兒少，分成北彰化及南彰化，分別到家樂福彰化店及大潤發員林店採購，親子一同逛大賣場，一同討論選購新學期所需物資，讓偏鄉孩子學習體驗大賣場採購流程與樂趣，不但促進親子互動，更一同感受社會各界的愛。
家住福興鄉第一次用振興券買到自己想要物品的小傑說，振興券都用來買家裡的用品，今天是第一次到大賣場採購，原來賣場這麼大，有琳瑯滿目的東西，能自己選擇我要的東西，很開心；家中有5名子女的媽媽小麗，由於居住較偏僻鄉鎮加上家中有幼童，因此帶孩子到大賣場採買是件很困難的事，但這次媽媽克服了交通及照顧問題，全家一起出門到大賣場開心採購，臉上帶著滿滿的笑容。
王震光說，今年大環境雖然充滿嚴峻考驗，但社會上的善心人士反而更加關心家扶的孩子，大家慷慨解囊，讓受助親子們感受到更深刻的溫情，也感謝家樂福彰化店及大潤發員林店額外贈送的生乳捲、衛生紙，讓平常少有機會購買甜點的家庭，也能嚐到甜甜的蛋糕，吃在嘴裡，甜在心裡，親子們除了買得開心，也帶著滿滿的愛與物品開心而歸。