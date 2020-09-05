影／彰化蛋黃酥排隊名店　公告9日至26日暫停現場販售

彰化市蛋黃酥排隊名店「不二坊」公告從9日到26日暫停現場販售，消息傳出更促使代購業者生意強強滾，在距離暫停現場販售還有5天之際，1盒15顆蛋黃酥原價600元，上禮拜代購1盒750元到800元，今代購價已狂飆900元至1000元，下禮拜預估恐將飆到1200元。

▲彰化蛋黃酥名店不二坊在中秋節前到一個月，如同往年生意搶搶滾，每天排隊人龍溢出騎樓。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.05）

彰化蛋黃酥名店不二坊在中秋節前到一個月，如同往年生意搶搶滾，每天排隊人龍溢出騎樓，沒想到在買氣最旺之際，今天貼出公告「9/9-9/26停止現場販售」，業者說明，主要是配合政府新冠肺炎政策，但先前已完成預訂的客人，期間正常出貨。

目前店家蛋黃酥原先一盒600元，代購價一盒飆到800元、1000元，人潮多到還要勞動警方出動維持交通秩序。

▲距離中秋節已剩下不到1個月，彰化市蛋黃酥名店前每天仍是大排長龍，甚至有長達上百公尺的「板凳部隊」。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.05）

不二坊蛋黃酥原本只有中秋節前才出現人龍，但這兩年網路推波助瀾下，一遇到節慶前夕又會出現排隊人潮，店家蛋黃酥已成彰化伴手禮，但不二坊排隊之亂常影響周邊交通，讓警方無奈，店家名氣響亮，也曾因服務態度惹惱顧客 ，3年前被掛喪燈、潑漆洩忿，最後還是得靠警方破案。

▲彰化市蛋黃酥排隊名店「不二坊」公告從9日到26日暫停現場販售，消息傳出更促使代購業者生意強強滾。（圖／記者陳雅芳攝，2020.09.05）

有民眾飆罵說，現場排隊的人龍絕大部分都是代購業者，真正想要買1、2盒蛋黃酥帶回家給親友吃的佔極少部分，卻因為排隊至少從10小時起跳，他們根本沒有這麼多的空閒時間去排隊，只好花1000元向代購業者買1盒原價只要600元的蛋黃酥，蛋黃酥名店不做網路預約，就是便宜了這些代購業者。