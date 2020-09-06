國慶煙火現場觀禮限5百人　9月7日開放報名

2020年國慶煙火以「民主台灣 自信前行2020 Proud of Taiwan」為主題，首度開放500名民眾現場觀禮，國慶籌備委員會秘書長陳宗彥表示，以往每年的國慶大會都是受邀貴賓才能參加，今年將開放讓民眾進場，限額500名，9月7日開放線上報名，預計9月18日通知獲選民眾。





陳宗彥提到，國慶晚會10月9日在基隆港港灣旁舉行，10月10日的國慶煙火則是在台南安平施放；國慶官網自9月7日開放報名至9月13日午夜12時止，報名網址於9月7日上午，在中華民國讚國慶臉書公布，歡迎年滿18歲且持有身分證的國民踴躍報名。



▲國慶煙火觀賞區建議地點。（圖／台南市政府提供） 陳宗彥表示，系統將以電腦抽籤方式抽出500名民眾，預計9月18日寄送電子郵件，並同時以手機簡訊通知，獲選民眾收到通知後，需點選信內所附連結確認，才算完成手續，陳宗彥說，籌委會屆時會視疫情狀況，決定開放觀禮的人數。





陳宗彥指出，針對國慶大會防疫措施，進入會場人員一律採取實名制，提供給入場者的禮品袋內有消毒、口罩等用品，並要求入場人員全程配戴口罩；今年的座位設計也與往年不同，除把間距拉開至30公分，而因疫情關係，外賓以邀請駐台使節團為主。





陳宗彥說，今年國慶以「民主台灣 自信前行2020 Proud of Taiwan」為主題，主視覺設計以「聲音」的聲波線條為設計核心，象徵台灣歷經多年民主轉型歷程，大眾多元聲音透過各平台管道，被你我和政府聽見。





政府的聲音也透過各種方式傳遞，對內進行政策溝通，進而相互理解與合作；對外進行國際宣傳，提升台灣能見度。





外界質疑主視覺沒有中華民國、國旗等元素，陳宗彥強調，2016年至2019年的主視覺圖像都沒有國旗，但他請大家放心，國旗不會不見；在整體視覺設計上，包括用品、提袋、證件、邀請卡、網站等，都會有國旗及慶祝中華民國109年國慶等文字。



