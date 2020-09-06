海宴水產精品　嘉義縣3家雀屏中選獲殊榮

農委會漁業署為讓國產水產品朝優質、安全、精緻持續向上提升，自從2010 年起，開始舉辦「海宴水產精品」評選。參與評選的水產品，必須為國產水產品為主原料，並且通過 CAS、HACCP、GMP(TQF)、TAP、ISO22000等一項驗證，再從全國各區漁會、漁企業及加工廠的水產品，評選出品質最好且包裝設計精美者頒獎表揚。
嘉義縣政府表示，嘉義縣邱經堯經營的邱家兄弟企業社生產的「生態鱸魚精」，因完全採用自家養殖產銷履歷金目鱸魚做為原料，無任何調味及添加物，全魚滴煉出完整的營養精華，呈現豐富膠原蛋白的粘嘴口感，且是優質的營養補充品。
蔡長材所屬宏洋冷凍水產出產的「虱目魚禮盒」，是來自產友善養殖，及通過產銷履歷驗證的優質虱目魚，在包裝上更以浮世繪風格帶出友善養殖虱目魚的意象，加上使用麻繩捆綁作為手提繩，呈現濃濃的古早味。
嘉義區漁會則產製「幸福嘉味鱻虱目魚鬆禮盒」，精緻的包裝獲得評審好評，以「營養滿布袋」、「勇壯如東石」、「纖美似義竹」3個意象設計，呈現嘉義在地虱目魚的營養美味，再以美觀易辦識的形象禮盒包裝，構成人見人愛的虱目魚鬆伴手禮盒。
縣政府說，「海宴水產精品」是從全國各區漁會、漁企業及加工廠的水產品，評選出品質最好且包裝設計精美者頒獎表揚，參與評選的水產品，必須為國產水產品為主原料，並且通過 CAS、HACCP、GMP(TQF)、TAP、ISO22000等一項驗證，針對商品品質特色、包裝設計、市場行銷、經濟效益等進行評選。