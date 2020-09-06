賴清德到基進營隊分享經驗　贊同「聯美、親歐、抗中」

副總統賴清德演講時提到，非常欽佩台灣基進，並笑說如果他是選民，也會把這神聖的一票投給台灣基進，台灣基進曾說「我們不大，但堅定踏實」，這句話也可以用在台灣。
賴清德說，改革不能治標不治本，要從根本解決人民問題，民進黨、基進黨都是本土政黨，一個已經是30多歲了、一個是年輕的政黨，一個是執政黨、一個是在不斷成長的在野黨，思考層面當然不同，但兩個黨的相同之處都是為了台灣的這塊土地打拼。
賴清德也引用著名學者馬克斯·韋伯的「把政治當作志業，要有熱誠、要有責任、要有能力，洞察思辨的能力」舉例，鼓勵年輕人對政治要有熱誠，莫忘初衷，並以總統蔡英文說過的「升官發財請走他路」來勉勵年輕人，政治人物時常面對面臨道德層次的考量，改善人民的痛苦才應該是從政的初衷，他認為從政可用寬的角度考慮，不論是第一線、第二線，還是士農工商，只要關心台灣社會，「出來投票」也是從政的一種方式。
賴清德強調，在蔡英文總統領導下，台灣的防疫國家隊也得到國際的讚美，這也是肯定台灣的價值，而美豬、美牛事件並非只是要或不要這兩個選擇而已，還要考慮到世界局勢競爭如此激烈，中國處處封鎖台灣，而中國這個世界的生產基地也已和過去不同，我們歡迎台商回來，也要考慮到要怎麼把東西賣出去。
關稅問題不解決，他們會跑去東南亞，甚至其他國家，廠商若不回來創造就業機會，年輕人生活會出問題，所以我們不得不如此思考，並做出這樣的決定，但維護台灣人民的健康，更是絕對無法取代的價值，一定要確實、確保豬、牛肉的安全才能進來。
而台灣基進也邀請賴清德聆聽現場六組「總統」候選人的政見發表，並替學員的選舉競賽打分數，賴清德則將他的一票給「台灣進步平權陣線黨」，賴清德說該黨提出的「聯美、親歐、抗中」主張，與目前政府的主張最為接近，也是目前台灣在全球局勢中要走的路線。